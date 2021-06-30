Члени парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримали законопроєкт №5596 про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомила співавторка проєкту закону, нардепка “Голосу” Ольга Стефанишина у Facebook.

За її словами, 11 нардепів, що входять до складу комітету, підтримали законопроєкт.

“Цей законопроєкт про ліки для 2 мільйонів хворих, серед яких майже 20 тисяч діток із важкою епілепсією, онкохворі, паліативні хворі, пацієнти з розсіяним склерозом та інші”, – наголосила нардепка.

Відтак, законопроєкт про легалізацію медичного канабісу передадуть на розгляд нардепам у сесійній залі.

Нагадаємо, що 2 червня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт “щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності”.

Документом, зокрема, пропонується таке:

• Дозволити діяльність підприємств з культивування лікарських конопель після отримання відповідної ліцензії.

• Створити уповноважений орган з контролю у сфері обігу медичного канабісу.

• Запровадити подвійний контроль від МВС та МОЗ шляху від виробника до пацієнта цих препаратів. Буде запроваджено публічний електронний реєстр та маркування продукції.

• Дозволити українським науковцям досліджувати препарати на основі медичного канабісу.

• Контроль за обігом канабісу в медичних та наукових цілях пропонується зробити жорстким. Препарати відпускатимуть винятково за електронним рецептом від лікаря.

• Діяльність, пов’язана з обігом медичного канабісу, підлягає ліцензуванню та регулярній звітності.

• Ліцензуванням діяльності з обігу лікарських конопель займатиметься Держлікслужба, що підпорядковується МОЗ.

2 грудня 2020 року комісія, до якої входять 53 держави-члени ООН, проголосувала за рекласифікацію канабісу і його похідних. Таким чином канабіс було вилучено з категорії найнебезпечніших наркотиків. Проте за це рішення не проголосувала Україна.