Про це повідомила співавторка проєкту закону, нардепка “Голосу” Ольга Стефанишина у Facebook.
За її словами, 11 нардепів, що входять до складу комітету, підтримали законопроєкт.
“Цей законопроєкт про ліки для 2 мільйонів хворих, серед яких майже 20 тисяч діток із важкою епілепсією, онкохворі, паліативні хворі, пацієнти з розсіяним склерозом та інші”, – наголосила нардепка.
Відтак, законопроєкт про легалізацію медичного канабісу передадуть на розгляд нардепам у сесійній залі.
Нагадаємо, що 2 червня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт “щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності”.
Документом, зокрема, пропонується таке:
• Дозволити діяльність підприємств з культивування лікарських конопель після отримання відповідної ліцензії.
• Створити уповноважений орган з контролю у сфері обігу медичного канабісу.
• Запровадити подвійний контроль від МВС та МОЗ шляху від виробника до пацієнта цих препаратів. Буде запроваджено публічний електронний реєстр та маркування продукції.
• Дозволити українським науковцям досліджувати препарати на основі медичного канабісу.
• Контроль за обігом канабісу в медичних та наукових цілях пропонується зробити жорстким. Препарати відпускатимуть винятково за електронним рецептом від лікаря.
• Діяльність, пов’язана з обігом медичного канабісу, підлягає ліцензуванню та регулярній звітності.
• Ліцензуванням діяльності з обігу лікарських конопель займатиметься Держлікслужба, що підпорядковується МОЗ.
2 грудня 2020 року комісія, до якої входять 53 держави-члени ООН, проголосувала за рекласифікацію канабісу і його похідних. Таким чином канабіс було вилучено з категорії найнебезпечніших наркотиків. Проте за це рішення не проголосувала Україна.
- 9 квітня цього року Кабінет Міністрів України розширив список дозволених у медичних цілях наркотичних препаратів. Серед них — лікарські засоби на основі канабісу (речовини, виготовленої з рослин конопель).