Завтра, 1 лютого, відбудеться спільне закрите засідання Комітетів Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки і з питань правоохоронної діяльності щодо резонансних подій, пов’язаних зі співробітниками СБУ.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

“1 лютого 2021 року о 15:00 розпочнеться спільне закрите засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності”, – йдеться у повідомленні.

Під час засідання планується заслухати інформацію керівництва СБУ (Івана Баканова, – ред.) “щодо резонансних подій, пов’язаних зі співробітниками Служби безпеки України, та перспективи розвитку Служби”.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила про підозру колишньому першому заступнику голови СБУ Дмитру Нескоромному, якого вважають причетним до підготовки вбивства начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.