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Компанії Коломойського і Ахметова просять заборонити імпорт електроенергії з РФ

Керівництво найбільших теплоелектроцентралей звернулося до прем'єр-міністра з відкритим листом, в якому закликали припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, а також скасувати штучні цінові обмеження на внутрішньому ринку.

Вівторок, 16 лютого 2021, 13:58

Лист опублікований на сайті Української енергетичної асоціації (УЕА).

“Для теплоелектроцентралей криза в енергетиці почалась вже у грудні 2019 року, коли відбулись незбалансовані, ручні втручання у модель ринку електричної енергії. За період з грудня 2019 року по березень 2020 року вся енергетична галузь понесла колосальні збитки через маніпулювання на ринку на добу (РДН) наперед та необмежений імпорт електричної енергії з країни агресора”, – йдеться у листі.

В УЕА зазначають, що імпорт електроенергії з країни-агресора призводить до обвалу індикативної ціни електроенергії до 1200 грн за МВт-год.

З 11 лютого 2021 обсяг імпорту зріс до 1800 МВт/год. Попит ринку на добу наперед за останні місяці становить близько 21% всього ринку та складає від 3000 до 5000 МВт/год. Тобто весь обсяг імпортованої електричної енергії продається на РДН та складає від 36% до 60% цього сегменту ринку. Такий обсяг суттєво впливає на індикативну ціну та обмежую конкуренцію.

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Сьогодні вночі ДТЕК вивів ще два блоки у аварійний ремонт

Варто зазначити, що група ДТЕК Ріната Ахметова також закликає уряд підтримати національних виробників електроенергії та наголошує на критичних наслідках імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

“Внаслідок фундаментальних економічних помилок і спотворення європейських принципів регулювання українська енергетична галузь знаходиться в стані глибокої кризи. Ключовими причинами кризи є великомасштабні маніпуляції на ринку електроенергії та імпорт електричної енергії з країни-агресора, який вже має незворотні наслідки для галузі та економіки країни. Фінансовий дефіцит галузі з моменту запуску нової моделі ринку в 2019 році вже перевищує 50 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК так само наголошують, що сьогодні на ринку спостерігається повторення сценарію 2020 року з імпортом електроенергії з Росії за демпінговими цінами, а це призводить до необґрунтованого обвалу індикативної ціни електроенергії.

Нагадаємо, станом на 9 лютого під аварійний ремонт потрапили 10 енергоблоків електростанцій України.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня відбулася ціла серія аварійних зупинок блоків ТЕС: 2 лютого – аварійна зупинка блоків на Запорізькій ТЕС та Курахівській ТЕС (обидві належать ДТЕК), після чого була отримана аварійна допомога з Білорусі. Ввечері 3 лютого внаслідок аварії була повністю зупинена Запорізька ТЕС (ДТЕК), а через два дні там же аварійно був зупинений блок №1 Запорізької ТЕС.

  • 6 лютого на електростанціях ДТЕК було виведено у аварійний ремонт ще два енергоблоки: на Ладижинській та Добротвірській ТЕС.
  • Станом на 7 лютого в аварійному ремонті перебувало 9 енергоблоків: 7 блоків ТЕС компанії ДТЕК та по одному у Центренерго та Донбасенерго. Ще 6 енергоблоків не працювали через відсутність палива: 2 блоки ДТЕК, 3 блоки Центренерего та 1 блок Київської ТЕЦ-5. Дефіцити електроенергії покривалися імпортом із Білорусі та Росії.
  • В Україні за вісім днів лютого ціна електроенергії на “ринку на добу наперед” підстрибнула на 17,6% у порівнянні із середньою ціною за січень і склала 1719,7 грн за МВт-год.
Теги: цена электроэнергии, Ігор Коломойський, Рінат Ахметов

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