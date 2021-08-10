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Компанію Фірташа позбавили спецдозволу на титанове родовище через «фінансування тероризму»

Державна служба геології та надр України позбавила "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат", який входить до заснованої Дмитром Фірташем групи компаній Group DF, права на розробку Селищанського родовища титанових руд.

Вівторок, 10 серпня 2021, 20:54

Відповідний наказ Держгеонадр опубліковано на сторінці відповідного аукціону.

Раніше цього року Державна служба геології та надр України провела аукціон на розробку Селищанського родовища титанових руд. Переможцем аукціону став “Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат”, який входить до заснованої Дмитром Фірташем групи компаній Group DF.

Утім 4 серпня Державна служба геології та надр своїм наказом позбавила комбінат права на розробку родовища. Переможцем аукціону було призначено державне підприємство “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”.

В наказі №569 за підписом очільника служби Романа Опіхама зазначено, що відповідне рішення було ухвалене у зв’язку із надходженням від правоохоронних органів інформації про те, що компанія фінансує тероризм в Україні.

9 серпня 2021 року Держгеонадр і “ОГХК” був укладений договір про купівлю-продаж спецдозволу на користування надрами.

На переконання представників Group DF, перегляд рішення про продаж спеціального дозволу “був ініційований “ОГХК” за лобістської підтримки ФДМУ, в управлінні якого перебуває компанія”.

“ОГХК направила лист в Держгеонадра, в якому висунула ряд безпідставних звинувачень щодо “МГЗК”, звинувативши компанію в “фінансуванні тероризму та діях в інтересах РФ”, посилаючись на інтернет-публікації в ЗМІ від 2015 року. Відповідні листи надійшли в Держгеонадра, Головне управління СБУ та Офіс Генерального прокурора”, — йдеться в повідомленні групи.

Згідно з заявою групи, формальним приводом для позбавлення перемоги став лист Управління СБУ в Житомирській області про наявність кримінального провадження щодо фінансування тероризму.

“Відомство повідомило про наявність кримінальної справи від 22.01.2015 №4201500000000056, в якому висувалися звинувачення у фінансуванні тероризму. Однак на цей час ці звинувачення повністю зняті СБУ у 2020 році у зв’язку з відсутністю складу злочину”, — переконують в Group DF.

Group DF має намір оскаржити рішення Держгеонадр в суді.

“Ми вже направили лист в Держгеонадра з вимогою переглянути незаконне рішення. Також ми подали позов для захисту законних інтересів бізнесу, інші позови готуються. Ми припускаємо, що спроба незаконно відібрати ліцензію пов’язана з неспроможністю ФДМУ продати ОГХК на аукціоні, запланованому на 31 серпня по заявленій ціні”, — зазначив Роман Чишинський, адвокат титанового бізнесу Group DF.

Нагадаємо, 24 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 18 червня про санкції проти бізнесмена Дмитра Фірташа.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції проти бізнесмена застосовані через “його участь у титановому бізнесі”.

“Це постачання сировини, яка потім іде – і це відслідковано нашими розвідниками – на військові підприємства Російської Федерації. І ми не можемо допустити, щоб це продовжувалась”, – заявив Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО.

Дмитро Фірташ категорично заперечує звинувачення з боку Ради нацбезпеки і оборони України.

  • 4 серпня Господарський суд Запорізької області повернув у власність держави Запорізький титано-магнієвий комбінат. Це підприємство у 2013 році приватизувала компанія олігарха Дмитра Фірташа.
Теги: Group DF, Державна служба геології та надр, Дмитро Фірташ, Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат, титанові руди

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