Компанію Фірташа позбавили спецдозволу на титанове родовище через «фінансування тероризму»

Державна служба геології та надр України позбавила "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат", який входить до заснованої Дмитром Фірташем групи компаній Group DF, права на розробку Селищанського родовища титанових руд.

Відповідний наказ Держгеонадр опубліковано на сторінці відповідного аукціону.

Раніше цього року Державна служба геології та надр України провела аукціон на розробку Селищанського родовища титанових руд. Переможцем аукціону став “Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат”, який входить до заснованої Дмитром Фірташем групи компаній Group DF.

Утім 4 серпня Державна служба геології та надр своїм наказом позбавила комбінат права на розробку родовища. Переможцем аукціону було призначено державне підприємство “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”.

В наказі №569 за підписом очільника служби Романа Опіхама зазначено, що відповідне рішення було ухвалене у зв’язку із надходженням від правоохоронних органів інформації про те, що компанія фінансує тероризм в Україні.

9 серпня 2021 року Держгеонадр і “ОГХК” був укладений договір про купівлю-продаж спецдозволу на користування надрами.

На переконання представників Group DF, перегляд рішення про продаж спеціального дозволу “був ініційований “ОГХК” за лобістської підтримки ФДМУ, в управлінні якого перебуває компанія”.

“ОГХК направила лист в Держгеонадра, в якому висунула ряд безпідставних звинувачень щодо “МГЗК”, звинувативши компанію в “фінансуванні тероризму та діях в інтересах РФ”, посилаючись на інтернет-публікації в ЗМІ від 2015 року. Відповідні листи надійшли в Держгеонадра, Головне управління СБУ та Офіс Генерального прокурора”, — йдеться в повідомленні групи.

Згідно з заявою групи, формальним приводом для позбавлення перемоги став лист Управління СБУ в Житомирській області про наявність кримінального провадження щодо фінансування тероризму.

“Відомство повідомило про наявність кримінальної справи від 22.01.2015 №4201500000000056, в якому висувалися звинувачення у фінансуванні тероризму. Однак на цей час ці звинувачення повністю зняті СБУ у 2020 році у зв’язку з відсутністю складу злочину”, — переконують в Group DF.

Group DF має намір оскаржити рішення Держгеонадр в суді.

“Ми вже направили лист в Держгеонадра з вимогою переглянути незаконне рішення. Також ми подали позов для захисту законних інтересів бізнесу, інші позови готуються. Ми припускаємо, що спроба незаконно відібрати ліцензію пов’язана з неспроможністю ФДМУ продати ОГХК на аукціоні, запланованому на 31 серпня по заявленій ціні”, — зазначив Роман Чишинський, адвокат титанового бізнесу Group DF.