Конфлікт у Судані може перерости у «катастрофічну пожежу», що охопить увесь регіон — генсек ООН

Про це повідомляє Euronews.

Уряди інших країн прискорюють темпи евакуації дипломатів, співробітників та усіх своїх громадян з Судану. Нині зростають побоювання, що у країні посилиться збройна боротьба за владу.

Вже евакуювали своїх громадян США, Франція, Німеччина, Канада, Італія, Іспанія, Швеція, Данія, Швейцарія, Норвегія, Нідерланди, Болгарія, Туреччина, Японія та інші країни. Зокрема стадо відомо, що зі столиці Судану Хартуму вдалося евакуювати 138 громадян України, Грузії і Перу.

Громадяни Судану намагаються втекти від бойових дій — вони йдуть небезпечними дорогами, щоб перетнути північний кордон та дістатися Єгипту.

На сьогодні було поранено щонайменше 3 700 людей. Ще щонайменше 420 людей, зокрема 264 цивільних, були вбиті.

ДОВІДКА. У країні тривають бої між збройними силами Судану та потужним воєнізованим угрупованням, відомим як Сили швидкого реагування (RSF). Протистояння розпочалося 15 квітня. Сторони конфлікту ще 18 місяців тому співпрацювали над організацією військового перевороту з метою запобігти переходу країни до демократії.