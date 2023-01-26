Німецький оборонний концерн Rheinmetall може передати Україні велику кількість боєприпасів до танків Leopard 2. Концерн готовий збільшити свої потужності з виробництва боєприпасів.

Про це повідомило DW.

“Rheinmetall до цього готовий і заздалегідь значно збільшив свої потужності з виробництва боєприпасів, особливо великокаліберних”, – заявили у концерні.

Концерн додав, що вклав кошти у збільшення штату співробітників та створення нових виробничих потужностей. Ймовірно, йшлося саме про будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів.

“Ми робимо все, щоб підтримати Україну, а також НАТО та федеральний уряд, у тому числі й необхідними боєприпасами”, – наголосили в оборонному підприємстві.

Також зазначено, що збільшення потужностей дозволить концерну забезпечити потреби у боєприпасах Бундесверу і сил оборони інших країн, на озброєнні яких стоять танки Leopard 2.

Ці танки оснащено 120-міліметровою гладкоствольною гарматою. До загального боєкомплекту танка входять 42 постріли. Гармата може вести вогонь осколково-фугасними та бронебійними снарядами, а також легкими протитанковими ракетами типу LAHAT.