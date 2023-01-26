Про це повідомило DW.
“Rheinmetall до цього готовий і заздалегідь значно збільшив свої потужності з виробництва боєприпасів, особливо великокаліберних”, – заявили у концерні.
Концерн додав, що вклав кошти у збільшення штату співробітників та створення нових виробничих потужностей. Ймовірно, йшлося саме про будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів.
“Ми робимо все, щоб підтримати Україну, а також НАТО та федеральний уряд, у тому числі й необхідними боєприпасами”, – наголосили в оборонному підприємстві.
Також зазначено, що збільшення потужностей дозволить концерну забезпечити потреби у боєприпасах Бундесверу і сил оборони інших країн, на озброєнні яких стоять танки Leopard 2.
Ці танки оснащено 120-міліметровою гладкоствольною гарматою. До загального боєкомплекту танка входять 42 постріли. Гармата може вести вогонь осколково-фугасними та бронебійними снарядами, а також легкими протитанковими ракетами типу LAHAT.
- На першому етапі постачання Німеччина передасть Україні 14 танків Leopard 2. Крім того, скоро розпочнуться тренування для українських військових.
- Уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі.
- Уряд Швеції не виключає можливості надання Україні в майбутньому танків Stridsvagn 122, які називають місцевою версією німецьких Leopard 2.
- Уряд Іспанії, ймовірно, долучиться до постачання танків Leopard в Україну. Зараз іспанська армія є одним із лідерів за кількістю танків Leopard – 347 одиниць.