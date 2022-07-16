У своєму Telegram-каналі радник голови міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував цитату Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного переклавши її на російську в перекладачі. Втім, вислів "Тримайтесь, сонечки" Геращенко окреслив як "Держитесь, божьи коровки".

Про це повідомляють #Букви.

В Українській мові слово “сонечко” може мати кілька значень. Наприклад, зменшено-пестлива форма слова “сонце”, а також назва невеликої за розмірами червоної комахи з чорними цятками.

У такий спосіб, прочитавши переклад Геращенка, можна свідчити, що радник користувався перекладачем, адже автоматичний переклад на російську мову надає перевагу значенню слова “сонечко”, як “божья коровка”.

Однак згодом він виправив свій допис.

Водночас постає питання з якою метою Геращенко переклав цитату, якщо державною мовою України є українська. Також відсьогодні, 16 липня, набрали чинності частина друга та шоста статті 27 мовного закону, які регламентують використання державної мови в інтернеті та мови інтерфейсів комп’ютерних програм, встановлених на товарах.

На тлі цього Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь може накладати штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть мовний закон. Розмір штрафу – від 3400 до 8500 грн, якщо порушення скоєно вперше. За повторне – від 8500 до 11 900 грн.