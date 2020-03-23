На 22 березня в Італії було зафіксовано 651 летальний результат від коронавірусу - це значно менше, ніж напередодні, коли кількість жертв склала понад 800 осіб.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Так, сумарна кількість загиблих в Італії з діагнозом коронавірус досягла 5476 чоловік, за минулі 24 години вона збільшилася на 651 людину. Це зростання менше, ніж за попередню добу, коли було зареєстровано 793 смерті через коронавірус.

Кількість підтверджених нових заражених зросла на 10,4% до 59 138 осіб.

В реанімацію госпіталізовано 3 009 пацієнтів, що на 142 більше, ніж вчора. З них 1142 перебувають в Ломбардії. З 46 638 пацієнтів в цілому 19 846 були госпіталізовані з симптомами, а 23 783 – в домашніх умовах.

Відбулося й істотне зростання числа тих, хто вилікувався: їх число досягло 7024 чоловік (на 952 більше, ніж напередодні). Такі високі темпи тримаються вже другий день поспіль – раніше від коронавірусу вилікувалося 943 людини.

На щоденній прес-конференції голова Цивільної оборони Анджело Бореллі пояснив, що “цифри за 22 березня явно контрастують з цифрами за 21 березня. Сподіваємося, що ця тенденція підтвердиться в найближчі дні. Але не слід знижувати пильність”.

Прем’єр-міністр Джузеппе Конте оголосив про закриття підприємств, які не виробляють продукцію першої необхідності. На всій території країни будуть працювати тільки продуктові магазини і аптеки. Строгий карантин і заборона на пересування без вагомої причини діє в Італії з 10 березня. Закрито навчальні заклади, ресторани, бари, спортивні клуби та басейни. Заходи з контролю за дотриманням карантину посилюються. На 75% скорочено робота громадського транспорту, обмежено залізничне сполучення.