В Україні вже кілька днів поспіль спостерігається зниження добової кількості нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу (станом на 1 липня) захворіли 664 людини: з них 32 дитини і 44 медика.

Найбільше нових випадків виявили: у Львівській області (143), Закарпатській області (72), Рівненській області (72), Києві (101).

При цьому нових випадків не виявили: в Запорізькій, Сумській і Луганській областях.

У порівнянні з минулим тижнем, коли антирекорди фіксували мало не кожного дня, на поточному кілька днів спостерігається зменшення випадків COVID-19 (станом на 30 червня було 706 випадків, днем раніше 646).

За добу померли ще 14 осіб. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 1173 людини. При цьому одужали за добу ще 433 пацієнта. З початку спалаху подолали коронавірус 19 тисяч 548 осіб.

За весь час епідемії в Україні захворіли 44 тис. 998 осіб: серед них 3270 дітей і 6765 медиків.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 1876 випадків; 29 осіб померли, 1220 одужали;

• Волинська область – 2427 випадків; 62 людини померли, 717 одужали;

• Дніпропетровська область – 1090 випадків; 23 пацієнта померли, 926 одужали;

• Донецька область – 484 випадки; з них 9 летальних; 166 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 1408 випадків; 29 осіб померли, 831 одужала;

• Закарпатська область – 2961 випадок; з них 95 летальних; 953 пацієнта одужали;

• Запорізька область – 572 випадки; 17 осіб померли, 425 одужали;

• Івано-Франківська область – 2438 випадків; 101 людина померла, 1098 одужали;

• місто Київ – 5138 випадків; 108 осіб померли, 1598 одужали;

• Київська область – 2610 випадків; з них 50 летальних; 1356 пацієнтів одужали;

• Кіровоградська область – 647 випадків; 31 людина померла, 541 одужала;

• Луганська область – 80 випадків; 59 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 5578 випадків; 146 осіб померли, 800 одужали;

• Миколаївська область – 447 випадків; з них 10 летальних; 283 пацієнта одужали;

• Одеська область – 1712 випадків; 24 пацієнта померли, 737 одужали;

• Полтавська область – 319 випадків; з них 13 летальних; 270 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 3784 випадки; 70 осіб померли, 1815 одужали;

• Сумська область – 297 випадків; з них 5 летальних; 230 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 1930 випадків; 29 осіб померли, 1160 одужали;

• Харківська область – 2169 випадків; 83 людини померли, 1104 одужали;

• Херсонська область – 193 випадки; з них 3 летальних; 176 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 805 випадків; 18 осіб померли, 548 одужали;

• Черкаська область – 645 випадків; 25 осіб померли, 474 одужали;

• Чернівецька область – 4850 випадків; 183 пацієнта померли, 1916 одужали;

• Чернігівська область – 538 випадків; з них 10 летальних; 145 пацієнтів одужали.

Кількість активних хворих станом на 1 липня становила 24 тис. 277 осіб.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано в Чернівецькій (305,2), Львівській (184,5) та Рівненській (164,7) областях.

Зараз госпіталізовані 4848 осіб, з них 97 осіб підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

З початку спалаху в Україні госпіталізації потребували 12 тис. 13 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 396 пацієнтів.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 666 тис. 147 зразків методом ПЛР і 214 тис. 887 – методом ІФА (на антитіла до COVID-19).