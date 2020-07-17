Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 809 осіб: з них 65 дітей і 132 медики.
Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано: у Львівській області – 132, Рівненській області – 88 та Києві – 76.
За добу померли 11 осіб. Загалом з початку спалаху в Україні зафіксовано 1456 летальних випадків.
При цьому за добу одужали 838 людей. З початку спалаху подолали коронавірус 29 тисяч 769 пацієнтів.
За весь час епідемії в Україні захворіли 57 тисяч 264 особи: в тому числі 4068 дітей і 7723 медики.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область– 2 253 випадки; з них 38 летальних; 1711 пацієнтів одужали;
- Волинська область– 3188 випадків; 74 людини померли, 2000 одужали;
- Дніпропетровська область– 1174 випадки; з них 24 летальних; 1057 пацієнтів одужали;
- Донецька область– 781 випадок; з них 10 летальних; 298 пацієнтів одужали;
- Житомирська область– 1580 випадків; 34 людини померли, 1234 одужали;
- Закарпатська область– 4229 випадків; 145 людей померли, 1499 одужали;
- Запорізька область– 658 випадків; з них 20 летальних; 535 пацієнтів одужали;
- Івано-Франківська область– 3309 випадків; 119 осіб померли, 1286 одужали;
- місто Київ– 6689 випадків; 126 осіб померли, 2320 одужали;
- Київська область– 3184 випадки; з них 59 летальних; 2154 пацієнти одужали;
- Кіровоградська область– 677 випадків; 33 людини померли, 601 одужав;
- Луганська область– 100 випадків; з них 1 летальний; 76 пацієнтів одужали;
- Львівська область– 7754 випадки; 203 людини померли, 1305 одужали;
- Миколаївська область– 504 випадки; з них 12 летальних; 401 пацієнт одужав;
- Одеська область– 2435 випадків; з них 32 летальні; 1081 пацієнт одужав;
- Полтавська область– 347 випадків; 13 осіб померли, 307 одужали;
- Рівненська область– 4940 випадків; 84 людини померли, 3395 одужали;
- Сумська область– 352 випадки; з них 6 летальних; 304 пацієнти одужали;
- Тернопільська область– 2358 випадків; 34 людини померли, 1504 одужали;
- Харківська область– 2909 випадків; 114 людей померли, 1570 одужали;
- Херсонська область– 207 випадків; з них 3 летальних; 190 пацієнтів одужали;
- Хмельницька область– 942 випадки; з них 22 летальних; 804 пацієнти одужали;
- Черкаська область– 800 випадків; 32 людини померли, 611 одужали;
- Чернівецька область– 5262 випадки; 204 людини померли, 3217 одужали;
- Чернігівська область– 632 випадки; з них 14 летальних; 309 пацієнтів одужали.
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 17 липня становить 26 079. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (248,7), Чернівецькій (204,3) та Закарпатській (206,2) областях.
За добу досліджено 13 108 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 854 064 зразки та ІФА 420 369 зразків.
- Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще щонайменше на місяць.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.