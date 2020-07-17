В Україні станом на 17 липня зафіксовано 57 264 випадки COVID-19, з них 29 769 людей одужали, 1456 осіб померли.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 809 осіб: з них 65 дітей і 132 медики.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано: у Львівській області – 132, Рівненській області – 88 та Києві – 76.

За добу померли 11 осіб. Загалом з початку спалаху в Україні зафіксовано 1456 летальних випадків.

При цьому за добу одужали 838 людей. З початку спалаху подолали коронавірус 29 тисяч 769 пацієнтів.

За весь час епідемії в Україні захворіли 57 тисяч 264 особи: в тому числі 4068 дітей і 7723 медики.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область – 2 253 випадки; з них 38 летальних; 1711 пацієнтів одужали;

– 2 253 випадки; з них 38 летальних; 1711 пацієнтів одужали; Волинська область – 3188 випадків; 74 людини померли, 2000 одужали;

– 3188 випадків; 74 людини померли, 2000 одужали; Дніпропетровська область – 1174 випадки; з них 24 летальних; 1057 пацієнтів одужали;

– 1174 випадки; з них 24 летальних; 1057 пацієнтів одужали; Донецька область – 781 випадок; з них 10 летальних; 298 пацієнтів одужали;

– 781 випадок; з них 10 летальних; 298 пацієнтів одужали; Житомирська область – 1580 випадків; 34 людини померли, 1234 одужали;

– 1580 випадків; 34 людини померли, 1234 одужали; Закарпатська область – 4229 випадків; 145 людей померли, 1499 одужали;

– 4229 випадків; 145 людей померли, 1499 одужали; Запорізька область – 658 випадків; з них 20 летальних; 535 пацієнтів одужали;

– 658 випадків; з них 20 летальних; 535 пацієнтів одужали; Івано-Франківська область – 3309 випадків; 119 осіб померли, 1286 одужали;

– 3309 випадків; 119 осіб померли, 1286 одужали; місто Київ – 6689 випадків; 126 осіб померли, 2320 одужали;

– 6689 випадків; 126 осіб померли, 2320 одужали; Київська область – 3184 випадки; з них 59 летальних; 2154 пацієнти одужали;

– 3184 випадки; з них 59 летальних; 2154 пацієнти одужали; Кіровоградська область – 677 випадків; 33 людини померли, 601 одужав;

– 677 випадків; 33 людини померли, 601 одужав; Луганська область – 100 випадків; з них 1 летальний; 76 пацієнтів одужали;

– 100 випадків; з них 1 летальний; 76 пацієнтів одужали; Львівська область – 7754 випадки; 203 людини померли, 1305 одужали;

– 7754 випадки; 203 людини померли, 1305 одужали; Миколаївська область – 504 випадки; з них 12 летальних; 401 пацієнт одужав;

– 504 випадки; з них 12 летальних; 401 пацієнт одужав; Одеська область – 2435 випадків; з них 32 летальні; 1081 пацієнт одужав;

– 2435 випадків; з них 32 летальні; 1081 пацієнт одужав; Полтавська область – 347 випадків; 13 осіб померли, 307 одужали;

– 347 випадків; 13 осіб померли, 307 одужали; Рівненська область – 4940 випадків; 84 людини померли, 3395 одужали;

– 4940 випадків; 84 людини померли, 3395 одужали; Сумська область – 352 випадки; з них 6 летальних; 304 пацієнти одужали;

– 352 випадки; з них 6 летальних; 304 пацієнти одужали; Тернопільська область – 2358 випадків; 34 людини померли, 1504 одужали;

– 2358 випадків; 34 людини померли, 1504 одужали; Харківська область – 2909 випадків; 114 людей померли, 1570 одужали;

– 2909 випадків; 114 людей померли, 1570 одужали; Херсонська область – 207 випадків; з них 3 летальних; 190 пацієнтів одужали;

– 207 випадків; з них 3 летальних; 190 пацієнтів одужали; Хмельницька область – 942 випадки; з них 22 летальних; 804 пацієнти одужали;

– 942 випадки; з них 22 летальних; 804 пацієнти одужали; Черкаська область – 800 випадків; 32 людини померли, 611 одужали;

– 800 випадків; 32 людини померли, 611 одужали; Чернівецька область – 5262 випадки; 204 людини померли, 3217 одужали;

– 5262 випадки; 204 людини померли, 3217 одужали; Чернігівська область– 632 випадки; з них 14 летальних; 309 пацієнтів одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 17 липня становить 26 079. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (248,7), Чернівецькій (204,3) та Закарпатській (206,2) областях.

За добу досліджено 13 108 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 854 064 зразки та ІФА 420 369 зразків.