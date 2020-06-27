В Україні станом на суботу, 27 червня, підтверджено 42 065 випадків COVID-19, з них 18 701 одужав, 1110 померли.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).

Так, за добу захворіли 948 людей: з них 15 дітей і 95 медпрацівників.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу було виявлено: у Львівській області – 168, м. Києві – 140, Рівненській області – 111, Закарпатській області – 93.

При цьому нових випадків COVID-19 не виявили в Луганській області.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька обл. — 1811 (1158 одужали);

Волинська обл. — 2161 (691 одужав);

Дніпропетровська обл. — 1087 (913 одужали);

Донецька обл. — 415 (163 одужали);

Житомирська обл. — 1371 (741 одужав);

Закарпатська обл. — 2640 (926 одужали);

Запорізька обл. — 565 (417 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2253 (1096 одужав);

м. Київ — 4866 (1490 одужали);

Київська обл. — 2469 (1279 одужали);

Кіровоградська обл. — 642 (529 одужали);

Луганська обл. — 76 (58 одужали);

Львівська обл. — 5004 (737 одужали);

Миколаївська обл. — 392 (281 одужав);

Одеська обл. — 1567 (725 одужали);

Полтавська обл. — 309 (268 одужали);

Рівненська обл. — 3475 (1705 одужали);

Сумська обл. — 287 (209 одужали);

Тернопільська обл. — 1876 (1124 одужали);

Харківська обл. — 2046 (1030 одужали);

Херсонська обл. — 191 (176 одужали);

Хмельницька обл. — 777 (536 одужали);

Черкаська обл. — 635 (451 одужав);

Чернівецька обл. — 4631 (1853 одужали);

Чернігівська обл. — 519 (145 одужали).

Загалом захворювання підтверджено у 3086 дітей та 6515 медиків, з них 3984 медпрацівників одужали. Госпіталізації потребували 11 243 особи, підключення до апарату ШВЛ — 386 пацієнтів. Наразі на апараті ШВЛ знаходиться 87 хворих.

Станом на 27.06 зайнято 4297 ліжок, виділених для хворих на COVID-19. 30 822 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 631 966, методом ІФА — 190 344.