Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).
Так, за добу захворіли 948 людей: з них 15 дітей і 95 медпрацівників.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу було виявлено: у Львівській області – 168, м. Києві – 140, Рівненській області – 111, Закарпатській області – 93.
При цьому нових випадків COVID-19 не виявили в Луганській області.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька обл. — 1811 (1158 одужали);
- Волинська обл. — 2161 (691 одужав);
- Дніпропетровська обл. — 1087 (913 одужали);
- Донецька обл. — 415 (163 одужали);
- Житомирська обл. — 1371 (741 одужав);
- Закарпатська обл. — 2640 (926 одужали);
- Запорізька обл. — 565 (417 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 2253 (1096 одужав);
- м. Київ — 4866 (1490 одужали);
- Київська обл. — 2469 (1279 одужали);
- Кіровоградська обл. — 642 (529 одужали);
- Луганська обл. — 76 (58 одужали);
- Львівська обл. — 5004 (737 одужали);
- Миколаївська обл. — 392 (281 одужав);
- Одеська обл. — 1567 (725 одужали);
- Полтавська обл. — 309 (268 одужали);
- Рівненська обл. — 3475 (1705 одужали);
- Сумська обл. — 287 (209 одужали);
- Тернопільська обл. — 1876 (1124 одужали);
- Харківська обл. — 2046 (1030 одужали);
- Херсонська обл. — 191 (176 одужали);
- Хмельницька обл. — 777 (536 одужали);
- Черкаська обл. — 635 (451 одужав);
- Чернівецька обл. — 4631 (1853 одужали);
- Чернігівська обл. — 519 (145 одужали).
Загалом захворювання підтверджено у 3086 дітей та 6515 медиків, з них 3984 медпрацівників одужали. Госпіталізації потребували 11 243 особи, підключення до апарату ШВЛ — 386 пацієнтів. Наразі на апараті ШВЛ знаходиться 87 хворих.
Станом на 27.06 зайнято 4297 ліжок, виділених для хворих на COVID-19. 30 822 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.
Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 631 966, методом ІФА — 190 344.
- У 13 областях України можуть посилити карантинні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.
- В Україні тільки 20% хворих на коронавірус потребують госпіталізації.
- Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Україна потрапила до списку країн “червоної зони” щодо поширення коронавірусу.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.