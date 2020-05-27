Кількість випадків коронавірусу COVID-19 в Україні наближається до позначки в 22 тисячі.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу захворіла ще 321 людина: з них 14 дітей та 58 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу було виявлено: в Чернівецькій області (43), Рівненській області (39) і Києві (29).

При цьому нових випадків не виявили в Донецькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській та Херсонській областях.

Протягом доби померли ще 14 осіб. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 658 осіб. Водночас 420 пацієнтів одужали. Це вже другий день поспіль, коли кількість хворих за добу менша за кількість тих, хто одужав.

Загалом 7995 пацієнтів вже вилікувалися від COVID-19 (в тому числі 1999 медиків).

За весь час епідемії в Україні захворіли 21 тисяча 905 осіб: з них 1595 дітей і 4241 медик.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 312 тис. 532 зразка методом ПЛР (9412 досліджень за минулу добу).

Всього потребували госпіталізації 6831 особа, з них 264 дитини і 794 медика.

До апаратів штучної вентиляції легенів за час спалаху були підключені 259 осіб, в тому числі одна дитина і 22 медика.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 932 випадки; з них 15 летальних; 500 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 814 випадків коронавірусу; 24 людини померли, 207 одужали;

• Дніпропетровська область – 905 випадків COVID-19; 19 пацієнтів померли, 212 одужали;

• Донецька область – 155 випадків; з них 4 летальних; 74 людини одужали;

• Житомирська область – 660 випадків COVID-19; 14 людей померли, 340 одужали;

• Закарпатська область – 1104 випадки зараження; 27 людей померли, 352 одужали;

• Запорізька область – 420 випадків COVID-19; з них 13 летальних; 231 особа одужала;

• Івано-Франківська область – 1327 випадків захворювання; 75 осіб померли, 711 одужали;

• місто Київ – 2739 випадків; 64 пацієнта померли, 442 одужали;

• Київська область – 1474 випадки захворювання; 30 осіб померли, 322 одужали;

• Кіровоградська область – 489 випадків COVID-19; 23 пацієнта померли, 382 одужали;

• Луганська область – 45 випадків зараження; 36 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 1443 випадки зараження; 43 людини померли, 322 одужали;

• Миколаївська область – 281 випадок COVID-19; з них 7 летальних; 136 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 853 випадки захворювання; 14 людей померли, 150 одужали;

• Полтавська область – 267 випадків; з них 13 летальних; 243 пацієнта одужали;

• Рівненська область – 1514 випадків COVID-19; 34 людини померли, 701 одужала;

• Сумська область – 166 випадків захворювання; з них 4 летальних; 130 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 1126 випадків зараження; 26 осіб померли, 816 одужали;

• Харківська область – 959 випадків; з них 41 летальний; 223 пацієнта одужали;

• Херсонська область – 177 випадків COVID-19; з них 3 летальних; 149 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 381 випадок COVID-19; 10 осіб померли, 130 одужали;

• Черкаська область – 393 випадки коронавірусу; 16 пацієнтів померли, 291 одужав;

• Чернівецька область – 3144 випадки COVID-19; 133 людини померли, 842 одужали;

• Чернігівська область – 137 випадків захворювання; з них 6 летальних; 53 пацієнта одужали.