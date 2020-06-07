Коронавірус в Україні: ситуація по областям на 7 червня

Станом на ранок 7 червня в Україні виявили 485 нових випадків інфікування COVID-19. Всього в Україні 424 046 зразків досліджено методом ПЛР і 43 444 зразка - методом ІФА.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України.

Всього захворіло тисяча дев’ятсот тридцять дві дитини і 5050 медиків. На амбулаторному лікуванні перебуває 18 908 пацієнтів, з них 1616 дітей і 4088 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 8091 особа, з них 316 дітей і 962 медики.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 людини, в тому числі одна дитина і 29 медиків.

З числа людей, які одужали, 2836 медпрацівників і 876 дітей. 39 медиків померли від ускладнень COVID-19.

В общем случаи подтверждены:

Вінницька обл. — 1136 (721 одужали);

Волинська обл. — 1052 (299 одужали);

Дніпропетровська обл. — 971 (532 одужали);

Донецька обл. — 231 (121 одужали);

Житомирська обл. — 881 (500 одужали);

Закарпатська обл. — 1322 (568 одужали);

Запорізька обл. — 495 (286 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1562 (947 одужали);

м. Київ — 3418 (888 одужали);

Київська обл. — 1784 (558 одужали);

Кіровоградська обл. — 553 (416 одужали);

Луганська обл. — 54 (43 одужали);

Львівська обл. — 2121 (521 одужав);

Миколаївська обл. — 309 (195 одужали);

Одеська обл. — 996 (372 одужали);

Полтавська обл. — 274 (255 одужали);

Рівненська обл. — 2046 (1088 одужали);

Сумська обл. — 193 (158 одужали);

Тернопільська обл. — 1275 (984 одужали);

Харківська обл. — 1251 (545 одужав);

Херсонська обл. — 179 (172 одужали);

Хмельницька обл. — 518 (337 одужали);

Черкаська обл. — 460 (343 одужали);

Чернівецька обл. — 3639 (1124 одужали);

Чернігівська обл. — 279 (81 одужали).