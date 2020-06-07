Covid-19 Україна

оновлено 07.06.2020 о 11:02

Всього:

26999(+485)

Хворіють:

14157(+485)

Вилікувались:

12054(+242)

Померло:

788(+11)

12:00 Коронавірус в Україні: ситуація по областям на 7 червня
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06 червня

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Коронавірус в Україні: ситуація по областям на 7 червня

Станом на ранок 7 червня в Україні виявили 485 нових випадків інфікування COVID-19. Всього в Україні 424 046 зразків досліджено методом ПЛР і 43 444 зразка - методом ІФА.

Неділя, 7 червня 2020, 12:00

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України.

Всього захворіло тисяча дев’ятсот тридцять дві дитини і 5050 медиків. На амбулаторному лікуванні перебуває 18 908 пацієнтів, з них 1616 дітей і 4088 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 8091 особа, з них 316 дітей і 962 медики.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 людини, в тому числі одна дитина і 29 медиків.

З числа людей, які одужали, 2836 медпрацівників і 876 дітей. 39 медиків померли від ускладнень COVID-19.

В общем случаи подтверждены:

  • Вінницька обл. — 1136 (721 одужали);
  • Волинська обл. — 1052 (299 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 971 (532 одужали);
  • Донецька обл. — 231 (121 одужали);
  • Житомирська обл. — 881 (500 одужали);
  • Закарпатська обл. — 1322 (568 одужали);
  • Запорізька обл. — 495 (286 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1562 (947 одужали);
  • м. Київ — 3418 (888 одужали);
  • Київська обл. — 1784 (558 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 553 (416 одужали);
  • Луганська обл. — 54 (43 одужали);
  • Львівська обл. — 2121 (521 одужав);
  • Миколаївська обл. — 309 (195 одужали);
  • Одеська обл. — 996 (372 одужали);
  • Полтавська обл. — 274 (255 одужали);
  • Рівненська обл. — 2046 (1088 одужали);
  • Сумська обл. — 193 (158 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1275 (984 одужали);
  • Харківська обл. — 1251 (545 одужав);
  • Херсонська обл. — 179 (172 одужали);
  • Хмельницька обл. — 518 (337 одужали);
  • Черкаська обл. — 460 (343 одужали);
  • Чернівецька обл. — 3639 (1124 одужали);
  • Чернігівська обл. — 279 (81 одужали).

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив розглянути можливість запуску у Львівській області пулінг-тестування на коронавірус. Це дасть змогу одночасно тестувати 5 зразків відібраного матеріалу.

У Житомирській області посилили протиепідемічні заходи через зростання рівня захворюваності на COVID-19.

Теги: МОЗ України, COVID19, Коронавірус

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