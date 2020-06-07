Коронавірус в Україні: ситуація по областям на 7 червня

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України.
Всього захворіло тисяча дев’ятсот тридцять дві дитини і 5050 медиків. На амбулаторному лікуванні перебуває 18 908 пацієнтів, з них 1616 дітей і 4088 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 8091 особа, з них 316 дітей і 962 медики.
Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 людини, в тому числі одна дитина і 29 медиків.
З числа людей, які одужали, 2836 медпрацівників і 876 дітей. 39 медиків померли від ускладнень COVID-19.
В общем случаи подтверждены:
- Вінницька обл. — 1136 (721 одужали);
- Волинська обл. — 1052 (299 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 971 (532 одужали);
- Донецька обл. — 231 (121 одужали);
- Житомирська обл. — 881 (500 одужали);
- Закарпатська обл. — 1322 (568 одужали);
- Запорізька обл. — 495 (286 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1562 (947 одужали);
- м. Київ — 3418 (888 одужали);
- Київська обл. — 1784 (558 одужали);
- Кіровоградська обл. — 553 (416 одужали);
- Луганська обл. — 54 (43 одужали);
- Львівська обл. — 2121 (521 одужав);
- Миколаївська обл. — 309 (195 одужали);
- Одеська обл. — 996 (372 одужали);
- Полтавська обл. — 274 (255 одужали);
- Рівненська обл. — 2046 (1088 одужали);
- Сумська обл. — 193 (158 одужали);
- Тернопільська обл. — 1275 (984 одужали);
- Харківська обл. — 1251 (545 одужав);
- Херсонська обл. — 179 (172 одужали);
- Хмельницька обл. — 518 (337 одужали);
- Черкаська обл. — 460 (343 одужали);
- Чернівецька обл. — 3639 (1124 одужали);
- Чернігівська обл. — 279 (81 одужали).
Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив розглянути можливість запуску у Львівській області пулінг-тестування на коронавірус. Це дасть змогу одночасно тестувати 5 зразків відібраного матеріалу.
У Житомирській області посилили протиепідемічні заходи через зростання рівня захворюваності на COVID-19.
- Станом на ранок суботи в Україні зафіксовано 26514 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 550 нових випадків.
- 5 червня Україна перейшла до наступного етапу послаблення карантину.