Станом на 19 січня в Україні підтверджено майже 4 тисячі нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в чотири рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу занедужало 3 939 людей: з них 131 дитина і 238 медиків.

До лікарень госпіталізували ще 801 людину.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

Протягом доби померли 177 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 21 046 людей. Одужали за добу 15 052 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 886 248 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 167 655 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 33 400 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666).

За час епідемії в Україні зроблено 5 млн 983 тис. 122 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 637 випадків за добу; всього виявлено 123 634 випадки – 2211 людей померли, 49 088 одужали;

• Вінницька область – 73 випадки за добу; всього виявлено 25 073 випадки – 461 пацієнт помер, 20 258 одужали;

• Волинська область – 70 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 35 464 випадки – 557 осіб померли, 32 792 одужали;

• Дніпропетровська область – 201 випадок за добу; всього зафіксовано 64 758 випадків – 1655 осіб померли, 51 031 одужали;

• Донецька область – 174 випадки за добу; всього виявлено 41 991 випадок – 769 осіб померли, 35 623 одужали;

• Житомирська область – 38 випадків за добу; всього зафіксовано 42 758 випадків – 707 осіб померли, 37 834 одужали;

• Закарпатська область – 94 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 29 957 випадків – 689 осіб померли, 26 661 одужали;

• Запорізька область – 449 випадків за добу; всього зафіксовано 62 492 випадки – 738 осіб померли, 39 168 одужали;

• Івано-Франківська область – 127 випадків; всього виявлено 45 487 випадків – 874 людини померли, 39 674 одужали;

• Київська область – 150 випадків за добу; всього підтверджено 66 488 випадків – 1069 осіб померли, 46 647 одужали;

• Кіровоградська область – 29 випадків за добу; всього підтверджено 9405 випадків – 296 осіб померли, 5662 одужали;

• Луганська область – 64 випадки за добу; всього зафіксовано 13 106 випадків – 358 осіб померли, 9799 одужали;

• Львівська область – 197 випадків за добу; за весь час виявлено 67 692 випадки – 1958 людей померли, 55 257 одужали;

• Миколаївська область – 115 випадків за добу; всього виявлено 36 893 випадки – 609 осіб померли, 18 073 одужали;

• Одеська область – 453 випадки за добу; всього було зафіксовано 79 010 випадків – 1262 людини померли, 63 409 одужали;

• Полтавська область – 197 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 41 386 випадків – 840 осіб померли, 34 347 одужали;

• Рівненська область – 58 випадків за добу; всього виявлено 44 207 випадків – 546 осіб померли, 41 085 одужали;

• Сумська область – 61 випадок за добу; всього зафіксовано 44 445 випадків – 588 осіб померли, 39 729 одужали;

• Тернопільська область – 67 випадків за добу; за весь час підтверджено 36 262 випадки – 499 осіб померли, 32 915 одужали;

• Харківська область – 237 випадків за добу; всього зафіксовано 75 033 випадки – 1265 людей померли, 63 653 одужали;

• Херсонська область – 26 випадків за добу; всього виявлено 19 827 випадків – 525 осіб померли, 14 582 одужали;

• Хмельницька область – 39 випадків за добу; всього підтверджено 42 434 випадки – 744 людини померли, 37 888 одужали;

• Черкаська область – 208 випадків за добу; всього виявлено 44 130 випадків – 489 осіб померли, 35 356 одужали;

• Чернівецька область – 172 випадки за добу; всього зафіксовано 43 176 випадків – 839 осіб померли, 34 384 одужали;

• Чернігівська область – 3 випадки за добу; всього підтверджено 32 547 випадків – 498 осіб померли, 21 333 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.