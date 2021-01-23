Станом на 23 січня в Україні зафіксовано майже 5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і в 2,5 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

До лікарень госпіталізували ще 1 862 людини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

Протягом доби померли 116 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 21 778 осіб. Одужали за добу 13 138 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 942 107 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 187 897 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 40 144 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 22 667, методом ІФА – 17 477).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 080 тис. 495 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 536 випадки за добу; всього зафіксовано 125 878 випадків – 2272 людини померли, 56 972 одужали;

• Вінницька область – 178 випадків за добу; всього виявлено 25 777 випадків – 481 пацієнт помер, 21 449 одужали;

• Волинська область –119 випадків за добу; всього діагностовано 35 975 випадків – 563 людини померли, 33 400 одужали;

• Дніпропетровська область – 342 випадки за добу; всього підтверджено 65 966 випадків – 1742 пацієнта померли, 54 723 одужали;

• Донецька область – 193 випадки за добу; всього виявлено 42 938 випадків – 804 людини померли, 37 355 одужали;

• Житомирська область – 141 випадок за добу; всього виявлено 43 327 випадків – 720 осіб померли, 39 709 одужали;

• Закарпатська область – 160 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 30 462 випадки – 702 пацієнта померли 27 098 одужали;

• Запорізька область – 339 випадків за добу; всього виявлено 63 962 випадки – 776 осіб померли, 45 446 одужали;

• Івано-Франківська область – 248 випадків за добу; всього виявлено 44 936 випадків – 554 людини померли, 41 657 одужали;

• Київська область – 258 випадків за добу; за весь час підтверджено 67 520 випадків – 1102 пацієнта померли, 51 200 одужали;

• Кіровоградська область – 50 випадків за добу; всього виявлено 9563 випадки – 308 осіб померли, 6097 одужали;

• Луганська область – 42 випадки за добу; всього зафіксовано 13 415 випадків – 378 осіб померли, 10 757 одужали;

• Львівська область – 351 випадок за добу; всього підтверджено 68 945 випадків – 2015 людей померли, 57 301 одужали;

• Миколаївська область – 215 випадків за добу; всього виявлено 37 667 випадків – 635 осіб померли, 21 237 одужали;

• Одеська область – 222 випадки за добу; всього діагностовано 79 965 випадків – 1281 пацієнт помер, 68 150 одужали;

• Полтавська область – 199 випадків за добу; всього виявлено 42 179 випадків – 856 осіб померли, 36 702 одужали;

• Рівненська область – 207 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 44 936 випадків – 554 людини померли, 41 657 одужали;

• Сумська область – 89 випадків за добу; всього виявлено 45 021 випадок – 602 пацієнта померли, 41 031 одужали;

• Тернопільська область – 133 випадки за добу; всього зафіксовано 36 778 випадків – 507 осіб померли, 33 585 одужали;

• Харківська область – 325 випадків за добу; за весь час підтверджено 76 295 випадків – 1314 людей померли, 65 004 одужали;

• Херсонська область – 97 випадків за добу; всього виявлено 20 154 випадки – 549 осіб померли, 15 697 одужали;

• Хмельницька область – 105 випадків за добу; всього підтверджено 43 040 випадків – 759 осіб померли, 39 182 одужали;

• Черкаська область – 161 випадок за добу; всього зафіксовано 44 848 випадків – 517 осіб померли, 38 069 одужали;

• Чернівецька область – 163 випадки за добу; всього виявлено 43 963 випадки – 847 осіб померли, 36 028 одужали;

• Чернігівська область – 55 випадків за добу; всього виявлено 33 036 випадків – 596 осіб померли, 22 534 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.