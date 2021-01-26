Станом на 26 січня в Україні підтверджено понад 2,7 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і в 4,5 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 2 779 осіб: зокрема, захворіли 95 дітей і 175 медиків.

До лікарень госпіталізували ще 891 людину.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

Протягом доби померли 133 пацієнта. За час епідемії від ускладнень COVID-19 загинули 22 057 людей.

Одужали за добу 12 538 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 965 835 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 197 107 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 32 030 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 125 тис. 257 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 375 випадків за добу; всього виявлено 126 639 випадків – 2292 пацієнта померли, 60 152 одужали;

• Вінницька область – 53 випадки за добу; всього зафіксовано 26 019 випадків – 495 осіб померли, 21 938 одужали;

• Волинська область – 93 випадки за добу; всього підтверджено 36 207 випадків – 564 людини померли, 33 742 одужали;

• Дніпропетровська область – 108 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 66 446 випадків – 1761 пацієнт помер, 56 117 одужали;

• Донецька область – 46 випадків за добу; всього діагностовано 43 220 випадків – 815 осіб померли, 38 103 одужали;

• Житомирська область – 20 випадків за добу; за весь час виявлено 43 633 випадки – 733 людини померли, 40 166 одужали;

• Закарпатська область – 103 випадки за добу; з початку епідемії підтверджено 30 812 випадків – 708 осіб померли, 27 376 одужали;

• Запорізька область – 276 випадків за добу; всього виявлено 64 677 випадків – 800 осіб померли, 47 885 одужали;

• Івано-Франківська область – 255 випадків за добу; всього підтверджено 47 072 випадки – 910 осіб померли, 42 216 одужали;

• Київська область – 78 випадків за добу; за весь час зафіксовано 67 942 випадки – 1110 людей померли, 52 667 одужали;

• Кіровоградська область – 17 випадків за добу; всього виявлено 9626 випадків – 314 осіб померли, 6321 одужали;

• Луганська область – 56 випадків за добу; всього діагностовано 13 591 випадок – 387 осіб померли, 11 021 одужали;

• Львівська область – 167 випадків за добу; всього виявлено 69 570 випадків – 2043 людини померли, 58 110 одужали;

• Миколаївська область – 30 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 38 019 випадків – 645 осіб померли, 22 893 одужали;

• Одеська область – 211 випадків за добу; всього зафіксовано 80 431 випадок – 1296 пацієнтів померли, 69 612 одужали;

• Полтавська область – 100 випадків за добу; всього підтверджено 42 504 випадки – 865 осіб померли, 37 615 одужали;

• Рівненська область – 81 випадок за добу; всього виявлено 45 162 випадки – 559 осіб померли, 42 124 одужали;

• Сумська область – 37 випадків за добу; за весь час виявлено 45 277 випадків – 604 пацієнта померли, 41 691 одужали;

• Тернопільська область – 95 випадків за добу; всього виявлено 37 087 випадків – 515 осіб померли, 33 946 одужали;

• Харківська область – 207 випадків за добу; всього підтверджено 76 671 випадок – 1333 людини померли, 66 178 одужали;

• Херсонська область – 37 випадків за добу; всього виявлено 20 385 випадків – 556 осіб померли, 16 296 одужали;

• Хмельницька область – 15 випадків за добу; всього зафіксовано 43 260 випадків – 772 пацієнта померли, 39 666 одужали;

• Черкаська область – 122 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 45 116 випадків – 521 пацієнт помер, 38 880 одужали;

• Чернівецька область – 192 випадки за добу; всього виявлено 44 501 випадок – 854 людини померли, 37 029 одужали;

• Чернігівська область – 5 випадків за добу; за весь час діагностовано 33 240 випадків – 605 пацієнтів померли, 24 091 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.