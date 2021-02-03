Станом на 3 лютого в Україні підтверджено понад 3 тисячі нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та втричі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 3285 людей: зокрема, захворіли 156 дітей і 186 медиків.

До лікарень госпіталізували ще 2159 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) і Полтавській (192) областях.

Протягом доби померли ще 165 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 23 089 людей. Одужали за добу 10 101 пацієнт. За весь час коронавірус подолали 1 млн 045 тис. 473 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 1 227 164 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 43 643 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 25 235, методом ІФА – 18 408).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 299 тис. 699 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 330 випадків за добу; всього виявлено 129 164 випадки – 2392 пацієнта померли, 73 515 одужали;

• Вінницька область – 192 випадки за добу; всього зафіксовано 27 410 випадків – 521 пацієнт помер, 23 375 одужали;

• Волинська область – 94 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 37 070 випадків – 583 людини померли, 34 482 одужали;

• Дніпропетровська область – 122 випадки за добу; за весь час виявлено 68 015 випадків – 1839 людей померли, 62 153 одужали;

• Донецька область – 102 випадки за добу; всього виявлено 44 322 випадки – 953 людини померли, 40 220 одужали;

• Житомирська область – 62 випадки за добу; всього виявлено 44 711 випадків – 754 людини померли, 41 600 одужали;

• Закарпатська область – 129 випадків за добу; за весь час зафіксовано 32 091 випадок – 732 пацієнта померли, 28 092 одужали;

• Запорізька область – 211 випадків за добу; всього підтверджено 66 153 випадки – 839 осіб померли, 56 717 одужали;

• Івано-Франківська область – 298 випадків за добу; всього виявлено 49 479 випадків – 957 осіб померли, 43 216 одужали;

• Київська область – 164 випадки за добу; за час епідемії виявлено 69 609 випадків – 1142 пацієнта померли, 58 288 одужали;

• Кіровоградська область – 40 випадків за добу; всього зафіксовано 9861 випадок – 329 осіб померли, 7206 одужали;

• Луганська область – 61 випадок за добу; всього виявлено 14 037 випадків – 403 людини померли, 12 054 одужали;

• Львівська область – 182 випадки за добу; всього підтверджено 71 628 випадків – 2101 пацієнт помер, 62 024 одужали;

• Миколаївська область – 65 випадків за добу; всього виявлено 39 182 випадки – 694 людини померли, 28 393 одужали;

• Одеська область – 177 випадків за добу; за весь час зафіксовано 81 770 випадків – 1334 людини померли, 72 978 одужали;

• Полтавська область – 192 випадки за добу; всього підтверджено 43 487 випадків – 900 осіб померли, 39 836 одужали;

• Рівненська область – 101 випадок за добу; за весь час виявлено 46 083 випадки – 580 осіб померли, 43 510 одужали;

• Сумська область – 74 випадки за добу; всього виявлено 46 013 випадків – 624 людини померли, 43 070 одужали;

• Тернопільська область – 120 випадків за добу; всього підтверджено 38 077 випадків – 539 осіб померли, 35 527 одужали;

• Харківська область – 230 випадків за добу; всього зафіксовано 78 366 випадків – 1396 пацієнтів померли, 70 649 одужали;

• Херсонська область – 23 випадки за добу; за весь час виявлено 20 789 випадків – 588 осіб померли, 18 470 одужали;

• Хмельницька область – 0 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 43 964 випадки – 796 осіб померли, 41 030 одужали;

• Черкаська область – 98 випадків за добу; всього виявлено 45 985 випадків – 552 пацієнта померли, 41 170 одужали;

• Чернівецька область – 165 випадків за добу; всього зафіксовано 45 965 випадків – 881 пацієнт помер, 40 011 одужали;

• Чернігівська область – 53 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 33 933 випадки – 660 осіб померли, 27 887 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.