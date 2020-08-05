Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіла 1271 особа: з них 82 дитини та 53 медики.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Львівській області – 156, Києві – 150, Харківській області – 146, Івано-Франківській області – 127.
Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Кіровоградській області.
За добу померли 24 особи. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1788 летальних випадків.
При цьому за добу одужали 914 осіб. З початку спалаху коронавірус подолали вже 41 527 пацієнтів.
За весь час епідемії в Україні захворіли 75 тисяч 490 осіб: в тому числі 5318 дітей та 8918.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область —2880 випадків; з них 55 летальних; 2138 пацієнтів одужали;
- Волинська область —4064 випадки; 88 людей померли; 2945 одужали;
- Дніпропетровська область —1474 випадки; з них 30 летальних; 1123 пацієнти одужали;
- Донецька область —926 випадків; з них 12 летальних; 681 пацієнт одужав;
- Житомирська область —2009 випадків; 40 людей померли, 1500 одужали;
- Закарпатська область —5462 випадки; 210 людей померли, 2191 одужала;
- Запорізька область —871 випадок; з них 21 летальний; 621 пацієнт одужав;
- Івано-Франківська область — 5168 випадків; 145 осіб померли, 1856 одужали;
- Кіровоградська область —711 випадків; з них 36 летальних; 643 пацієнти одужали;
- Київ —8812 випадків; 139 осіб померли, 3088 одужали;
- Київська область —3942 випадки; 66 людей померли, 2834 одужали;
- Львівська область —10 223 випадки; 275 людей померли, 2629 одужали;
- Луганська область —135 випадків; з них 1 летальний; 105 пацієнтів одужали;
- Миколаївська область —658 випадків; з них 14 летальних; 468 пацієнтів одужали;
- Одеська область —3638 випадків; з них 54 летальні; 1371 пацієнт одужав;
- Полтавська область —472 випадки; 15 осіб померли, 337 одужали;
- Рівненська область —6442 випадки; 100 людей померли, 5044 одужали;
- Сумська область —570 випадків; з них 8 летальних; 377 пацієнтів одужали;
- Тернопільська область —3149 випадків; 40 людей померли, 1866 одужали;
- Харківська область —4239 випадків; 136 людей померли, 2333 одужали;
- Херсонська область —236 випадків; з них 3 летальних; 211 пацієнтів одужали;
- Хмельницька область —1232 випадки; з них 25 летальних; 970 пацієнтів одужали;
- Чернівецька область —6298 випадків; 220 людей померли, 4904 одужали;
- Черкаська область —959 випадків; 37 людей померли, 737 одужали;
- Чернігівська область —920 випадків; з них 18 летальних; 555 пацієнтів одужали.
В Україні станом на сьогодні виявлено 32 175 активних хворих на COVID-19. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (292), Закарпатській (244,4) та Івано-Франківській (232) областях.
Летальність по країні становить 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.
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