Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіла 1271 особа: з них 82 дитини та 53 медики.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Львівській області – 156, Києві – 150, Харківській області – 146, Івано-Франківській області – 127.

Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Кіровоградській області.

За добу померли 24 особи. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1788 летальних випадків.

При цьому за добу одужали 914 осіб. З початку спалаху коронавірус подолали вже 41 527 пацієнтів.

За весь час епідемії в Україні захворіли 75 тисяч 490 осіб: в тому числі 5318 дітей та 8918.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область — 2880 випадків; з них 55 летальних; 2138 пацієнтів одужали;

2880 випадків; з них 55 летальних; 2138 пацієнтів одужали; Волинська область — 4064 випадки; 88 людей померли; 2945 одужали;

4064 випадки; 88 людей померли; 2945 одужали; Дніпропетровська область — 1474 випадки; з них 30 летальних; 1123 пацієнти одужали;

1474 випадки; з них 30 летальних; 1123 пацієнти одужали; Донецька область — 926 випадків; з них 12 летальних; 681 пацієнт одужав;

926 випадків; з них 12 летальних; 681 пацієнт одужав; Житомирська область — 2009 випадків; 40 людей померли, 1500 одужали;

2009 випадків; 40 людей померли, 1500 одужали; Закарпатська область — 5462 випадки; 210 людей померли, 2191 одужала;

5462 випадки; 210 людей померли, 2191 одужала; Запорізька область — 871 випадок; з них 21 летальний; 621 пацієнт одужав;

871 випадок; з них 21 летальний; 621 пацієнт одужав; Івано-Франківська область — 5168 випадків; 145 осіб померли, 1856 одужали;

5168 випадків; 145 осіб померли, 1856 одужали; Кіровоградська область — 711 випадків; з них 36 летальних; 643 пацієнти одужали;

711 випадків; з них 36 летальних; 643 пацієнти одужали; Київ — 8812 випадків; 139 осіб померли, 3088 одужали;

8812 випадків; 139 осіб померли, 3088 одужали; Київська область — 3942 випадки; 66 людей померли, 2834 одужали;

3942 випадки; 66 людей померли, 2834 одужали; Львівська область — 10 223 випадки; 275 людей померли, 2629 одужали;

10 223 випадки; 275 людей померли, 2629 одужали; Луганська область — 135 випадків; з них 1 летальний; 105 пацієнтів одужали;

135 випадків; з них 1 летальний; 105 пацієнтів одужали; Миколаївська область — 658 випадків; з них 14 летальних; 468 пацієнтів одужали;

658 випадків; з них 14 летальних; 468 пацієнтів одужали; Одеська область — 3638 випадків; з них 54 летальні; 1371 пацієнт одужав;

3638 випадків; з них 54 летальні; 1371 пацієнт одужав; Полтавська область — 472 випадки; 15 осіб померли, 337 одужали;

472 випадки; 15 осіб померли, 337 одужали; Рівненська область — 6442 випадки; 100 людей померли, 5044 одужали;

6442 випадки; 100 людей померли, 5044 одужали; Сумська область — 570 випадків; з них 8 летальних; 377 пацієнтів одужали;

570 випадків; з них 8 летальних; 377 пацієнтів одужали; Тернопільська область — 3149 випадків; 40 людей померли, 1866 одужали;

3149 випадків; 40 людей померли, 1866 одужали; Харківська область — 4239 випадків; 136 людей померли, 2333 одужали;

4239 випадків; 136 людей померли, 2333 одужали; Херсонська область — 236 випадків; з них 3 летальних; 211 пацієнтів одужали;

236 випадків; з них 3 летальних; 211 пацієнтів одужали; Хмельницька область — 1232 випадки; з них 25 летальних; 970 пацієнтів одужали;

1232 випадки; з них 25 летальних; 970 пацієнтів одужали; Чернівецька область — 6298 випадків; 220 людей померли, 4904 одужали;

6298 випадків; 220 людей померли, 4904 одужали; Черкаська область — 959 випадків; 37 людей померли, 737 одужали;

959 випадків; 37 людей померли, 737 одужали; Чернігівська область —920 випадків; з них 18 летальних; 555 пацієнтів одужали.

В Україні станом на сьогодні виявлено 32 175 активних хворих на COVID-19. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (292), Закарпатській (244,4) та Івано-Франківській (232) областях.

Летальність по країні становить 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.

В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.

Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.