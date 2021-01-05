Станом на 5 січня в Україні підтверджено понад 5,3 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 5 334 людини: з них 164 дитини і 362 медика.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) і Полтавській (376) областях.

За добу померли 202 пацієнта. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 19 129 людей. Одужали за добу 13 850 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 747 408 пацієнтів.

Всього в Україні підтверджено 1 083 585 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 39 286 тестувань на коронавірус (з них 24 154 – методом ПЛР і 15 132 – методом ІФА).

За весь час було проведено 5 млн 645 тис. 178 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 846 випадків за добу; всього захворіли 114 369 людей – 2003 померли, 40 921 одужали;

• Вінницька область – 76 випадків за добу; всього захворіли 22 997 людей – 406 померли, 15 904 одужали;

• Волинська область – 86 випадків за добу; з початку епідемії захворіли 33 574 людини – 526 померли, 29 744 одужали;

• Дніпропетровська область – 320 випадків за добу; всього захворіли 60 251 людина – 1483 померли, 46 319 одужали;

• Донецька область – 269 випадків за добу; з початку епідемії захворіли 37 829 людей – 704 померли, 29 167 одужали;

• Житомирська область – 77 випадків за добу; всього захворіли 40 175 людей – 672 померли, 32 933 одужали;

• Закарпатська область – 65 випадків за добу; за весь час захворіли 28 600 людей – 644 померли, 24 446 одужали;

• Запорізька область – 418 випадків за добу; з початку епідемії захворіли 55 964 людини – 628 померли, 23 162 одужали;

• Івано-Франківська область – 61 випадок за добу; за весь час захворіли 43 753 людини – 818 померли, 32 849 одужали;

• Київська область – 266 випадків за добу; за весь час захворіли 61 108 людей – 986 померли, 38 039 одужали;

• Кіровоградська область – 25 випадків за добу; від початку епідемії захворіли 8598 людей – 266 померли, 4586 одужали;

• Луганська область – 33 випадки за добу; всього зафіксовано 11 053 випадки захворювання – 321 пацієнт помер, 8000 одужали;

• Львівська область – 371 випадок за добу; всього зафіксовано 63 286 випадків захворювання – 1818 пацієнтів померли, 48 472 одужали;

• Миколаївська область – 87 випадків за добу; від початку епідемії підтверджено 32 560 випадків – 531 пацієнт помер, 14 668 одужали;

• Одеська область – 682 випадки за добу; за весь час підтверджено 73 282 випадки – 1084 пацієнта померли, 48 021 одужав;

• Полтавська область – 376 випадків за добу; всього захворіли 37 575 людей – 772 померли, 29 115 одужали;

• Рівненська область – 137 випадків за добу; від початку епідемії підтверджено 41 769 випадків зараження – 525 людей померли, 37 722 одужали;

• Сумська область – 59 випадків за добу; всього зафіксовано 41 595 випадків – 539 людей померли, 35 410 одужали;

• Тернопільська область – 53 випадки за добу; всього зафіксовано 34 459 випадків – 475 людей померли, 30 814 одужали;

• Харківська область – 313 випадків за добу; від початку епідемії підтверджено 70 656 випадків – 1131 пацієнт помер, 58 071 одужав;

• Херсонська область – 84 випадки за добу; всього зафіксовано 18 318 випадків – 455 людей померли, 10 681 одужали;

• Хмельницька область – 40 випадків за добу; всього підтверджено 40 012 випадків – 696 пацієнтів померли, 34 408 одужали;

• Черкаська область – 376 випадків за добу; всього зафіксовано 40 401 випадок – 403 пацієнта померли, 25 558 одужали;

• Чернівецька область – 127 випадків за добу; від початку епідемії підтверджено 40 764 випадки – 794 людини померли, 30 204 одужали;

• Чернігівська область – 87 випадків за добу; всього зафіксовано 30 637 випадків – 449 пацієнтів померли, 18 194 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.