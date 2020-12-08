Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за минулу добу захворіли 10 811 осіб: з них 520 дітей і 512 медиків.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1475), Одеській (1043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.
Протягом доби померли 195 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 13 928 людей.
Одужали за добу 12 860 пацієнтів (що перевищує добову кількість нових хворих). З початку епідемії коронавірус подолали 436 564 пацієнта.
Всього в Україні зафіксовано 832 758 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 55 070 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 30 718, а методом ІФА – 24 352).
За весь час було проведено 4 млн 838 тис. 679 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 82 810 випадків; 1464 людини померли, 25 767 одужали;
• Вінницька область – 18 824 випадки; 320 пацієнтів померли, 10 902 одужали;
• Волинська область – 26 475 випадків; 457 осіб померли, 19 279 одужали;
• Дніпропетровська область – 45 752 випадки; 1038 пацієнтів померли, 28 797 одужали;
• Донецька область – 26 235 випадків; 529 осіб померли, 16 272 одужали;
• Житомирська область – 32 354 випадки; 543 людини померли, 22 917 одужали;
• Закарпатська область – 24 886 випадків; 566 людей померли, 15 885 одужали;
• Запорізька область – 37 885 випадків; 342 пацієнта померли, 7099 одужали;
• Івано-Франківська область – 39 541 випадок; 701 пацієнт помер, 15 120 одужали;
• Київська область – 44 554 випадки; 764 людини померли, 16 673 одужали;
• Кіровоградська область – 6418 випадків; 183 людини померли, 2626 одужали;
• Луганська область – 7141 випадок; 193 пацієнта померли, 5079 одужали;
• Львівська область – 50 787 випадків; 1383 людини померли, 33 862 одужали;
• Миколаївська область – 21 798 випадків; 356 осіб померли, 9604 одужали;
• Одеська область – 52 853 випадки; 681 пацієнт помер, 14 959 одужали;
• Полтавська область – 26 571 випадок; 558 осіб померли, 16 428 одужали;
• Рівненська область – 34 088 випадків; 424 людини померли, 27 361 одужали;
• Сумська область – 33 904 випадки; 435 осіб померли, 18 679 одужали;
• Тернопільська область – 29 977 випадків; 406 осіб померли, 23 971 одужали;
• Харківська область – 59 739 випадків; 821 пацієнт помер, 40 350 одужали;
• Херсонська область – 12 493 випадки; 264 людини померли, 6004 одужали;
• Хмельницька область – 32 539 випадків; 483 людини померли, 22 437 одужали;
• Черкаська область – 27 913 випадків; 237 осіб померли, 11 524 одужали;
• Чернівецька область – 35 622 випадки; 685 осіб померли, 18 304 одужали;
• Чернігівська область – 21 599 випадків; 95 осіб померли, 6665 одужали.
- Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.
- Кабінет Міністрів України вирішив не продовжувати карантин вихідного дня. По всій країні будуть діяти обмеження помаранчевої зони.
- Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що локдаун (жорсткий карантин) в Україні через ситуацію з епідемією коронавірусу COVID-19 у будь-якому разі буде запроваджений. Зараз вирішується питання, коли саме.
- Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну (жорстких карантинних обмежень) на новорічні свята. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.