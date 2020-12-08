Станом на 8 грудня в Україні зафіксовано понад 10,8 тис. випадків зараження коронавірусом COVID-19. При цьому кількість одужань за добу перевищила показник нових інфікувань.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 10 811 осіб: з них 520 дітей і 512 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1475), Одеській (1043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

Протягом доби померли 195 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 13 928 людей. Одужали за добу 12 860 пацієнтів (що перевищує добову кількість нових хворих). З початку епідемії коронавірус подолали 436 564 пацієнта.

Всього в Україні зафіксовано 832 758 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 55 070 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 30 718, а методом ІФА – 24 352).

За весь час було проведено 4 млн 838 тис. 679 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 82 810 випадків; 1464 людини померли, 25 767 одужали;

• Вінницька область – 18 824 випадки; 320 пацієнтів померли, 10 902 одужали;

• Волинська область – 26 475 випадків; 457 осіб померли, 19 279 одужали;

• Дніпропетровська область – 45 752 випадки; 1038 пацієнтів померли, 28 797 одужали;

• Донецька область – 26 235 випадків; 529 осіб померли, 16 272 одужали;

• Житомирська область – 32 354 випадки; 543 людини померли, 22 917 одужали;

• Закарпатська область – 24 886 випадків; 566 людей померли, 15 885 одужали;

• Запорізька область – 37 885 випадків; 342 пацієнта померли, 7099 одужали;

• Івано-Франківська область – 39 541 випадок; 701 пацієнт помер, 15 120 одужали;

• Київська область – 44 554 випадки; 764 людини померли, 16 673 одужали;

• Кіровоградська область – 6418 випадків; 183 людини померли, 2626 одужали;

• Луганська область – 7141 випадок; 193 пацієнта померли, 5079 одужали;

• Львівська область – 50 787 випадків; 1383 людини померли, 33 862 одужали;

• Миколаївська область – 21 798 випадків; 356 осіб померли, 9604 одужали;

• Одеська область – 52 853 випадки; 681 пацієнт помер, 14 959 одужали;

• Полтавська область – 26 571 випадок; 558 осіб померли, 16 428 одужали;

• Рівненська область – 34 088 випадків; 424 людини померли, 27 361 одужали;

• Сумська область – 33 904 випадки; 435 осіб померли, 18 679 одужали;

• Тернопільська область – 29 977 випадків; 406 осіб померли, 23 971 одужали;

• Харківська область – 59 739 випадків; 821 пацієнт помер, 40 350 одужали;

• Херсонська область – 12 493 випадки; 264 людини померли, 6004 одужали;

• Хмельницька область – 32 539 випадків; 483 людини померли, 22 437 одужали;

• Черкаська область – 27 913 випадків; 237 осіб померли, 11 524 одужали;

• Чернівецька область – 35 622 випадки; 685 осіб померли, 18 304 одужали;

• Чернігівська область – 21 599 випадків; 95 осіб померли, 6665 одужали.