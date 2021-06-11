Країни "Великої сімки" (G7) домовилися спільно передати мільярд доз вакцин проти коронавірусу країнам з низьким рівнем вакцинації населення.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Саміт лідерів країн “Великої сімки” розпочався в п’ятницю, 11 червня, в Корнуолі (Велика Британія). Одним із головних завдань саміту було визначено розроблення спільних кроків з боротьби із пандемією коронавірусу, а також – підвищення рівня вакцинації населення світу шляхом пропорційного розподілу вакцин.

Ще до початку офіційних засідань було вирішено, що країни “Великої сімки” передадуть мільярд доз вакцин проти коронавірусу бідним країнам, населення яких гостро потребує щеплень.

Половину зазначеної кількості вакцин передадуть США.

Розподіляти таку кількість вакцин почнуть у серпні 2021 року.

Окрім вакцин, країни домовилися передати медичне обладнання.

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в найближчі кілька тижнів країна пожертвує понад 100 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу біднішим країнам.

Лідери Канади, Японії, Франції, Німеччини та Італії, а також США і Великої Британії розробляють план щодо розширення виробництва вакцин для досягнення цієї мети.