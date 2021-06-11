Про це повідомили на сайті Білого дому.
Саміт лідерів країн “Великої сімки” розпочався в п’ятницю, 11 червня, в Корнуолі (Велика Британія). Одним із головних завдань саміту було визначено розроблення спільних кроків з боротьби із пандемією коронавірусу, а також – підвищення рівня вакцинації населення світу шляхом пропорційного розподілу вакцин.
Ще до початку офіційних засідань було вирішено, що країни “Великої сімки” передадуть мільярд доз вакцин проти коронавірусу бідним країнам, населення яких гостро потребує щеплень.
Половину зазначеної кількості вакцин передадуть США.
Розподіляти таку кількість вакцин почнуть у серпні 2021 року.
Окрім вакцин, країни домовилися передати медичне обладнання.
Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в найближчі кілька тижнів країна пожертвує понад 100 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу біднішим країнам.
Лідери Канади, Японії, Франції, Німеччини та Італії, а також США і Великої Британії розробляють план щодо розширення виробництва вакцин для досягнення цієї мети.
- Адміністрація президента США Джо Байдена передасть 500 мільйонів доз вакцин компанії Pfizer у 92 країни протягом двох років.
- У Білому домі сповістили, що в червні США готові передати іншим країнам 80 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу COVID-19. У рамках міжнародної ініціативи COVAX буде скеровано майже 19 мільйонів доз.