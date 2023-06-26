російсько-українська війна

27 червня

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Латвія повністю припинила видачу віз росіянам

З 26 червня дипломатичні та консульські представництва Латвії призупинили прийом усіх типів візових заяв від російських громадян.

Вівторок, 27 червня 2023, 00:23
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Джерело: пресслужба МЗС Латвії

Відповідне рішення ухвалене “у зв’язку з непередбачуваним розвитком внутрішньополітичних подій в Росії”.

“Візові заяви, що були прийняті представництвами і почали розглядатися до 25 червня, будуть повністю розглянуті. У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтеся до відповідного представництва Латвії за кордоном”, — зазначили у відомстві.

Нещодавно стало відомо, що уряд Латвії планував продовжити термін раніше запроваджених обмежень на в’їзд в країну для громадян Росії.

Зазначимо, що у квітні міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс ухвалив рішення додати до списку небажаних для Латвійської Республіки осіб російську співачку та блогерку Дар’ю Зотєєву, більш відому під псевдонімом Інстасамка.

“На підставі частини 2 статті 61 Закону про імміграцію я прийняв рішення внести громадянку Російської Федерації Дар’ю Зотєєву до списку небажаних для Латвійської Республіки осіб, встановивши заборону на в’їзд до Латвійської Республіки на невизначений термін”, – зазначив Рінкевичс.

Зокрема, у Латвії заборонили в’їзд до країни для десятьох громадян РФ. Це рішення пов’язане з вироком російському опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що ці особи причетні до “фіктивної справи” щодо критика путінського режиму.

Рінкевичс не уточнив, про кого саме йдеться, але він закликав Євросоюз запровадити додаткові санкції проти Росії через ухвалений судовий вирок у справі Володимира Кара-Мурзи.

Теги: заборона віз для росіян, ізоляція росіян, Латвія, припинення прийому віз

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