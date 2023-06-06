6 червня глави дев'яти східноєвропейських країн НАТО підтвердили підтримку України у війні проти Росії. Зустріч "Бухарестської дев'ятки" відбулася у Братиславі за участю генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

Джерело: заява лідерів “Бухарестської дев’ятки”

6 червня лідери Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словацької Республіки, зустрілися в Братиславі. Глави держав привітали участь Генерального секретаря НАТО у зустрічі.

Оскільки війна на європейському континенті триває, очільники країн спільно обговорили найгостріші безпекові загрози, виклики регіону та всьому євроатлантичному простору, а також оцінили підготовку майбутнього Саміту НАТО у Вільнюсі.

Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Це єдиний спосіб відновити мир. Ми найрішучіше засуджуємо невиправдану та незаконну жорстоку війну РФ проти України”, – мовиться у заяві.

Лідери закликали Росію “негайно припинити бойові дії та вивести свої війська” з території України. Також Росію визнали “найбільш значною та прямою загрозою” безпеці членів Альянсу.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова закликала західних союзників згуртуватися проти агресора — Росії, зауваживши, що найкращим способом відновлення миру в Європі є спільна інтенсивна допомога Україні. Вона наголосила, що завдяки цій допомозі Росія зараз контролює менше української території, ніж рік тому.

Своєю чергою, президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що безпеці Східної Європи загрожує не лише Росія, а й Білорусь.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту “Бухарестської дев’ятки” розповів про черговий терористичний акт російської федерації, яка підірвала дамбу Каховської гідроелектростанції цієї ночі.

Довідка. Бухарестська дев’ятка — міжнародна ініціатива дев’яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія), метою яких є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Північноатлантичного альянсу, а також обговорення ключових питань політики безпеки.