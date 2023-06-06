6 червня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що очевидно, що обвал дамби на півдні Херсонської області є "ще одним руйнівним наслідком російського вторгнення в Україну".

Джерело: CNN

Він додав, що ООН не має доступу до інформації, аби “незалежно перевірити причину”.

“Ми всі бачили трагічні кадри про монументальну гуманітарну, економічну та екологічну катастрофу в Херсонській області України, – зазначив Гутерреш журналістам. – Сьогоднішня трагедія – ще один приклад жахливої ​​ціни війни для людей. Шлюзи страждань переповнюються вже понад рік”, – додав він. “Це має бути припинено. Напади на цивільних і критичну цивільну інфраструктуру повинні бути припинені”.

Гутерреш сказав, що у відповідь Організація Об’єднаних Націй і гуманітарні партнери “швидко надають підтримку в координації з урядом України, включаючи питну воду та таблетки для очищення води та іншу важливу допомогу”.

Генсек ООН знову закликав до справедливого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї.

Зауважимо, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила підрив росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині.

Також президент Литви Гітанас Науседа, глави МЗС Латвії (обраний президент) Едгарс Рінкевичс та Естонії Маргус Цахкна назвали підрив дамби Каховської ГЕС на півдні України воєнним злочином, за який виключно Росія має понести відповідальність.

Своєю чергою, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС через “страх перед потенційним контрнаступом ЗСУ”.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.