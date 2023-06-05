Зеленський провів зустріч з главою МЗС Великої Британії: обговорили очікування України від саміту НАТО

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Глава Української держави висловив вдячність міністру закордонних справ.

Під час зустрічі сторони обговорили важливі актуальні питання: очікування України від Вільнюського саміту НАТО, просування української формули миру та підготовки Глобального саміту з її реалізації, Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України.

Президент також нагадав, що нещодавно відбулися переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, наголосивши, що “був прямий діалог і досягнуті дуже важливі домовленості”.

Це був другий візит Клеверлі до країни, і він використав поїздку, щоб підтвердити прихильність Великої Британії Україні, зазначивши Зеленському, що українські війська “переможуть у війні”.

Зауважимо, 5 червня під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі, глава українського уряду Денис Шмигаль повідомив, що перші групи пілотів вже відібрані для навчання на винищувачах у Великій Британії.