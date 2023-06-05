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Зеленський провів зустріч з главою МЗС Великої Британії: обговорили очікування України від саміту НАТО

5 червня президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з главою МЗС Великої Британії Джеймсом Клеверлі, аби обговорити підтримку України.

Вівторок, 6 червня 2023, 00:45
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Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Глава Української держави висловив вдячність міністру закордонних справ.

Під час зустрічі сторони обговорили важливі актуальні питання: очікування України від Вільнюського саміту НАТО, просування української формули миру та підготовки Глобального саміту з її реалізації, Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України.

Президент також нагадав, що нещодавно відбулися переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, наголосивши, що “був прямий діалог і досягнуті дуже важливі домовленості”.

Це був другий візит Клеверлі до країни, і він використав поїздку, щоб підтвердити прихильність Великої Британії Україні, зазначивши Зеленському, що українські війська “переможуть у війні”.

Зауважимо, 5 червня під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі, глава українського уряду Денис Шмигаль повідомив, що перші групи  пілотів вже відібрані для навчання на винищувачах у Великій Британії.

Цього тижня президент США Джо Байден має намір провести переговори щодо підтримки України з главою британського уряду Ріші Сунаком та прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Обговорення під час зустрічі мають зосередити на війні РФ проти України, включно з зусиллями щодо підготовки та, зрештою, оснащення Києва винищувачами F-16.

Велика Британія рішуче виступає за створення коаліції для постачання Україні винищувачів і заявляє, що підтримає отримання ЗСУ F-16.

Раніше Сунак погодився з коментарями, зробленими раніше в четвер генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про те, що Україна знаходиться на шляху до членства в НАТО.

Теги: Джеймс Клеверлі, Зеленський, зустріч, МЗС Великої Британії, обговорення, саміт НАТО

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