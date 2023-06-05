Зеленський провів зустріч з главою МЗС Великої Британії: обговорили очікування України від саміту НАТО

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook
Глава Української держави висловив вдячність міністру закордонних справ.
Під час зустрічі сторони обговорили важливі актуальні питання: очікування України від Вільнюського саміту НАТО, просування української формули миру та підготовки Глобального саміту з її реалізації, Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України.
Президент також нагадав, що нещодавно відбулися переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, наголосивши, що “був прямий діалог і досягнуті дуже важливі домовленості”.
Це був другий візит Клеверлі до країни, і він використав поїздку, щоб підтвердити прихильність Великої Британії Україні, зазначивши Зеленському, що українські війська “переможуть у війні”.
Зауважимо, 5 червня під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі, глава українського уряду Денис Шмигаль повідомив, що перші групи пілотів вже відібрані для навчання на винищувачах у Великій Британії.
Обговорення під час зустрічі мають зосередити на війні РФ проти України, включно з зусиллями щодо підготовки та, зрештою, оснащення Києва винищувачами F-16.
Велика Британія рішуче виступає за створення коаліції для постачання Україні винищувачів і заявляє, що підтримає отримання ЗСУ F-16.
Раніше Сунак погодився з коментарями, зробленими раніше в четвер генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про те, що Україна знаходиться на шляху до членства в НАТО.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні гарантії безпеки після закінчення повномасштабної війни.
- Сенат Чехії підтримав вступ України до НАТО.
- Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що НАТО продовжить підтримувати Україну, щоб історія не повторилася після закінчення війни.
- 31 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив вдячність Сенату Чехії за ухвалення резолюції на підтримку початку процесу вступу України до НАТО.
- Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО й зазначив, що це має відбутися за прискореною процедурою за прикладом Швеції і Фінляндії.
- Лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.
- 17 травня парламент Естонії під час засідання ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО.