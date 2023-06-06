Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції прирівнюється до застосування зброї масового знищення.

Джерело: Ян Ліпавський у Twitter.

“Росія продовжує розширювати межі своєї агресії. Атака на дамбу в Новій Каховці над житловими кварталами прирівнюється до застосування зброї масового знищення проти цивільного населення. Ця жорстокість буде засуджена і покарана!” – написав очільник МЗС Чехії у Twitter.

Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбрег назвав “обурливим актом” підрив росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині.

Очільник НАТО зазначив, що підрив дамби Каховської ГЕС ставить під загрозу життя тисяч мирних мешканців. Окрім цього, це завдасть серйозної шкоди довкіллю.

“Це обурливий акт, який ще раз демонструє жорстокість війни Росії в Україні”, – наголосив Єнс Столтенберг.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.