Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.
За його словами, через тимчасово відсутність електропостачання у місці не працюють котельні.
Відповідно, у домівках жителів не буде теплопостачання.
“ОБОВ’ЯЗКОВО закрийте усі вікна, та проведіть усі можливі заходи для збереження тепла в приміщеннях!”, – написав Малецький.
Варто зауважити, що внаслідок масованого ракетного обстрілу росіян без електропостачання залишилась і Полтава.
Також повністю знеструмлений Харків.
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