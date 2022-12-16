16 грудня, внаслідок масованих ракетних обстрілів росіян, місто Кременчук (Полтавська область) залишилось без електро- та теплопостачання.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

За його словами, через тимчасово відсутність електропостачання у місці не працюють котельні.

Відповідно, у домівках жителів не буде теплопостачання.

“ОБОВ’ЯЗКОВО закрийте усі вікна, та проведіть усі можливі заходи для збереження тепла в приміщеннях!”, – написав Малецький.

Варто зауважити, що внаслідок масованого ракетного обстрілу росіян без електропостачання залишилась і Полтава.

Також повністю знеструмлений Харків.