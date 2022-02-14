Посол Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов розповів про право Москви на "контратаку" у разі необхідності захищати росіян, які проживають на сході України.

Про це йдеться в інтерв’ю Чижова для британської газети The Guardian.

Як розповів представник Росії у Брюсселі, його країна не має наміру вторгнення до України. Проте, якщо українці першими атакують росіян, то не варто дивуватись, що Москва дасть відповідь.

“Це відбудеться, якщо українці почнуть нахабно вбивати росіян де завгодно – на Донбасі чи будь-де”, – розповів Володимир Чижов.

Відомо, що з 2014 року Кремль озброює та підтримує фінансово бойовиків, які окупували частину Донецької та Луганської областей. Окрім цього, за останні роки РФ видала жителям тимчасово окупованого Донбасу сотні тисяч російських паспортів.

Всупереч всім фактам, Москва завжди офіційно спростовувала свою присутність на сході України. Спростовує інформацію про те, що армія РФ вже на Донбасі і Володимир Чижов. Водночас він попередив, що раптова ескалація чи “провокації українців” можуть наштовхнути Кремль на початок військових дій.

“Говорячи про провокації я маю на увазі те, що вони можуть щось розпочати проти “республік Донбасу”. Вони можуть спровокувати їх, а потім завдати удар. А це все вже спровокує дії Росії, щоб запобігти гуманітарній катастрофі біля наших кордонів”, – зауважив Чижов.

Нещодавно у США повідомили про те, що Москва готує саме таку провокацію, щоб мати привід для вторгнення до України. За даними розвідки Сполучених Штатів Америки, біля кордону України знаходиться 145-тисячне військо РФ. Окрім цього Росія може спробувати розпочати вторгнення вже 16 лютого.

Проте посол РФ у ЄС спростовує всі побоювання Заходу. За його словами, така кількість російських військових біля України еквівалента тій кількості військових, які брали участь у військових навчаннях “Захід-21” у вересні 2021 року. Мовляв, тоді ніхто не говорив про загрозу російського вторгнення.

Чижов додав, що всі дипломатичні перемовини, які проводяться останніми тижнями, все ще можуть дати результат, який би задовольнив усі сторони. Відомо, що Кремль має на меті заблокувати вступ України до НАТО та розпочати обговорення нової архітектури безпеки у Європі.

У цьому контексті Володимир Чижов акцентував, що Захід має “вибіркову пам’ять” у питанні попередніх обіцянок щодо розширення НАТО. Він зазначив, що 1 лютого глава МЗС РФ Сергій Лавров написав лист до ЄС та НАТО у якому посилався на саміт ОБСЄ у Стамбулі 1999 року. Тоді, за словами Лаврова, було прийнято рішення про те, що “зміцнювати свою безпеку шляхом безпеки інших країн” заборонено.

На таке послання Лаврова Євросоюз відповів, що готовий продовжувати діалог з РФ про шляхи закріплення безпеки для всіх.

Чижов додав, що не може повністю показати відповідь ЄС, але, на його думку, вона є “незадовільною”. Він додав, що був здивований, коли отримав одну загальну відповідь від Верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.