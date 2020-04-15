У Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що пандемія коронавірусу COVID-19 зупинить десятиліття зростання попиту на нафту в світі.

Про це повідомляється на офіційному сайті МЕА.

Відзначається, що криза охорони здоров’я змусила владу більшості держав світу вводити жорсткі заходи, що змінили життя мільярдів людей. Саме це стало причиною безпрецедентного шоку на енергетичних ринках, тому що мобільність перевезень практично зупинилася.

В агентстві повідомляють, що активність транспортного сектора знизилася в усьому світі, оскільки заходи, що обмежують фізичне пересування людей були прийняті в 187 державах.

“Навіть якщо припустити, що обмеження на поїздки будуть ослаблені в другій половині року, ми очікуємо, що світовий попит на нафту в 2020 році впаде на 9,3 мільйона барелів на день у порівнянні з 2019 роком, що призведе до скорочення майже десятиліття зростання” , – йдеться в звіті.

Повідомляється, що попит на нафту в квітні 2020 року було оцінено на 29 мільйонів барелів на день менше, ніж він складав рівно рік тому. Таким чином попит досяг рівня, який в останній раз був помічений в 1995 році.

При цьому прогнозується, що в другому кварталі 2020 року попит на нафту буде менше на 23,1 мільйона барелів на день, ніж в аналогічний період минулого року.

Крім того, в агентстві вважають, що відновлення попиту буде відбувається поступово, а тому в кінці 2020 року попит на нафту також буде менше, ніж в кінці 2019 року.

Раніше повідомлялося, що на тлі конфлікту між нафтовидобувними країнами та поширення епідемії нового атипового коронавірусу вартість нафти може дешевшати й далі