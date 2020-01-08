Про це повідомляє іранське видання ISNA.

В результаті аварії, зокрема, загинули:

– 82 громадянина Ірану;

– 63 громадянина Канади;

– 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу);

– 10 громадян Швеції;

– 4 громадянина Афганістану;

– троє громадян Німеччини;

– троє громадян Великобританії.

Таким чином, всього загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).

Фото: www.isna.ir

  • Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.
  • Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.
  • При Раді нацбезпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою.
  • Катастрофа літака Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані могла статися з технічних причин.