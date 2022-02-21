Про це інформує пресслужба уряду Великої Британії.
Увечері, 20 лютого, Борис Джонсон та Емманюель Макрон провели телефонну розмову, розповівши один одному про свої дипломатичні зусилля задля зменшення напруженості між Україною та Росією.
Французький лідер, зокрема, розповів про свою розмову з російським президентом Путіним.
У відповідь британський прем’єр зазначив, що ці перемовини та зобов’язання Путіна перед Макроном – це “хороший знак”. На думку Бориса Джонсона, це означає, що у Кремлі готові до пошуку мирного шляху.
Водночас Джонсон зауважив, що Україна повинна займати центральну позицію у всіх подібних перемовинах.
Макрон та Джонсон погодились, що і Україна, і Росія повинні виконувати Мінські домовленості та зауважили, що Путін повинен відмовитись від плану вторгнення та відвести свої війська від українського кордону.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що дії Кремля свідчать про планування “найбільшої війни в Європі з 1945 року”. Британський політик закликав до розуміння, що війна може бути “кривавою і затяжною” для обох сторін.
- Також Велика Британія погодила з країнами-партнерами “Великої сімки” (G7) та Європейським союзом санкції проти РФ у разі її вторгнення на українські території.
- Відомо також, що президенти України і Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили напружену ситуацію на Донбасі. Розмова відразу після телефонних перемовин французького лідера із президентом РФ Володимиром Путіним.
- Окрім цього, президент США Джо Байден та президент РФ Володимир Путін, у принципі, готові прийняти пропозицію французького президента Емманюеля Макрона про саміт для обговорення безпекового питання в Україні та Європі.