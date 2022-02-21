Прем'єр-міністр Великої Британії поспілкувався телефоном із президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час перемовин політики відзначили готовність президента РФ Володимира Путіна до дипломатичного розв'язання питання безпеки в Україні.

Про це інформує пресслужба уряду Великої Британії.

Увечері, 20 лютого, Борис Джонсон та Емманюель Макрон провели телефонну розмову, розповівши один одному про свої дипломатичні зусилля задля зменшення напруженості між Україною та Росією.

Французький лідер, зокрема, розповів про свою розмову з російським президентом Путіним.

У відповідь британський прем’єр зазначив, що ці перемовини та зобов’язання Путіна перед Макроном – це “хороший знак”. На думку Бориса Джонсона, це означає, що у Кремлі готові до пошуку мирного шляху.

Водночас Джонсон зауважив, що Україна повинна займати центральну позицію у всіх подібних перемовинах.

Макрон та Джонсон погодились, що і Україна, і Росія повинні виконувати Мінські домовленості та зауважили, що Путін повинен відмовитись від плану вторгнення та відвести свої війська від українського кордону.