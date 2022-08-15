Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, народний депутат Роман Костенко вважає, що Міністерство оборони розкритикувало генерала Дмитра Марченка, який займається обороною Миколаївської області, через його "зростаючу популярність".

Про це нардеп розповів в інтерв’ю Радіо НВ.

Дмитра Марченка вже вдруге призначили керувати обороною Миколаївської області. Нещодавно він розповів, що Україна планує деокупувати Херсон і завершити фазу війни до кінця року. Водночас такій інформації не дуже зраділи в Міністерстві оборони.

Костенко зауважив, що критика не про те, що військові не повинні розповідати, а про те, що є популярний генерал в народі. Це побачили в Офісі президента і вирішили його “осадити”.

“Читаючи те інтерв’ю, яке давав Марченко, я не побачив нічого такого секретного або хоча б для службового користування, про що можна було так говорити”, – зазначив нардеп.

Він нагадав, що Марченко розповів лише те, що до нього вже було сказано, проте, зростання популярності викликало ревниву реакцію з Офісу президента, де через “свій рупор, зокрема, Ганну Маляр” спробували якось осадити генерала.

За словами Костенка, є декілька гіпотез щодо того, чому так сталося. Так, в ОП медійні люди, які розуміють, що таке популярність тієї чи іншої людини, їм щодня надсилають звіт, кого найбільше зараз читають або кого найбільше цитують в ЗМІ. Туди потрапив і Марченко, хоч він цього зовсім не прагне.

“У нього запитали, він сказав свою точку зору як бойового генерала. Люди ж бачать щирість: коли ти не вигадуєш щось, а просто говориш від себе, як воно є, розповідаєш, як було. А таке реально було, те що він говорив про готовність півдня до оборони”, – пояснив нардеп.

Окрім цього, Костенко прокоментував інформацію про конфлікт головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з Офісом президента. Він зауважив, що не знає яка ситуація зараз, проте непорозуміння справді були.

Народний депутат повідомив, що має непідтверджену інформацію про те, що критика генерала Дмитра Марченка може бути підготовкою зміни Залужного на іншого генерала на посту головнокомандувача. Водночас Залужний повинен буде обійняти посаду міністра оборони.