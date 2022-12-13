Про це повідомляє CNN.
Розмовляючи з іноземними журналістами з бомбосховища в Києві, український дипломат зауважив, що “росіяни точно все ще зберігають надію, що їм вдасться прорвати наші лінії і просунутися глибше в Україну”.
Кулеба пояснив, що, на його думку, кілька причин сприяли ознакам того, що Росія все ще націлена на більші частини України.
Він пояснив, що про це свідчить “призов, який вони оголосили, а також навчання нових призовників і переміщення їхнього важкого озброєння”. У вересні Росія розпочала мобілізацію 300 000 солдатів.
Також спілкуючись із журналістами, Кулеба зазначив, що масштабні ракетні удари Росії по Україні перетворили “всю країну на лінію фронту”. Та констатував, що “неважливо, військовий ти чи цивільний, – тебе атакують. І ось що ми відчуваємо”.
Відповідаючи на запитання про те, чи більше він цінує зброю, чи енергоносії, глава українського МЗС наголосив, що те й інше “майже однаково важливо”.
Раніше на засіданні Ради ЄС із закордонних справ, Кулеба закликав “жодного кроку назад у підтримці України, доки російська агресія не буде переможена”. Також він наголосив, що слід істотно посилити санкції проти Росії та військову допомогу Україні.
- Аналітики ISW зауважили, що РФ не відмовилась від своїх початкових цілей повномасштабного вторгнення в Україну. Однак останнім часом Кремль почав приховувати мету так званої “спецоперації”, щоб заплутати західні країни. На думку експертів, таким чином РФ сподівається, що Захід почне змушувати Україну сісти за стіл переговорів.
- Деякі країни Євросоюзу обурилися через висловлювання президента Франції Емманюеля Макрона щодо “гарантій безпеки” для Росії. Держави організували підтримку офіційного дипломатичного рішення, відомого як “демарш”.
- 13 грудня в РФ відхилили мирну пропозицію президента України Володимира Зеленського, яка передбачала виведення російських військ, заявивши, що Києву необхідно “прийняти нові територіальні реалії”.
- Адміністрація президента США Джо Байдена доопрацьовує плани щодо спорядження системи протиракетної оборони Patriot в Україну, про що може бути оголошено вже цього тижня. План Пентагону ще має схвалити міністр оборони Ллойд Остін, перш ніж його буде відправлено на підпис Байдену.