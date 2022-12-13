13 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що здатність Росії розпочати "великий наступ" може бути відновлена ​​до кінця січня або лютого.

Про це повідомляє CNN.

Розмовляючи з іноземними журналістами з бомбосховища в Києві, український дипломат зауважив, що “росіяни точно все ще зберігають надію, що їм вдасться прорвати наші лінії і просунутися глибше в Україну”.

Кулеба пояснив, що, на його думку, кілька причин сприяли ознакам того, що Росія все ще націлена на більші частини України.

Він пояснив, що про це свідчить “призов, який вони оголосили, а також навчання нових призовників і переміщення їхнього важкого озброєння”. У вересні Росія розпочала мобілізацію 300 000 солдатів.

Також спілкуючись із журналістами, Кулеба зазначив, що масштабні ракетні удари Росії по Україні перетворили “всю країну на лінію фронту”. Та констатував, що “неважливо, військовий ти чи цивільний, – тебе атакують. І ось що ми відчуваємо”.

Відповідаючи на запитання про те, чи більше він цінує зброю, чи енергоносії, глава українського МЗС наголосив, що те й інше “майже однаково важливо”.

Раніше на засіданні Ради ЄС із закордонних справ, Кулеба закликав “жодного кроку назад у підтримці України, доки російська агресія не буде переможена”. Також він наголосив, що слід істотно посилити санкції проти Росії та військову допомогу Україні.