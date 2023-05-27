Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяви про те, що спецпредставник Китаю Лі Хуей закликав залишити тимчасово окуповані території України під контролем РФ.

Джерело: Голова МЗС у Facebook.

За словами Кулеби, європейські дипломати в особистому діалозі не підтвердили нібито тези китайського спецпредставника щодо ТОТ.

“Я негайно зв’язався зі своїми колегами у тих столицях, які він [Лі Хуей] відвідував, і жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини навіть про те, щоб визнати за Росією тимчасово окуповані території”, — зауважив міністр закордонних справ України.

Раніше американське видання Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела серед європейських дипломатів, написало, що спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей протягом травня відвідав низку європейських країн, де зустрівся з місцевими дипломатами, закликавши їх негайно вимагати перемир’я між Україною та РФ. Попри те, що у такий спосіб країна-агресор збереже контроль над тимчасово окупованими територіями.

ДОВІДКА. Лі Хуей — спеціальний представник КНР з Євразії. Протягом 16-17 травня він відвідав Україну, а згодом побував у Варшаві, Берліні, Парижі та Брюсселі.