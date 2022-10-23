Про це глава МЗС написав у Twitter.

Кулеба зазначив, що уряди, які досі не заборонили RT, повинні переглянути уривок з відео.

“Це те, на чиєму боці ви стоїте, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ми віддамо цю людину під суд за це), яке не має нічого спільного зі свободою слова. Заборонити RT у всьому світі!” – написав він.

Письменник Сєрґєй Лук’яненко розповідав про свою поїздку в Україну у 1980-ті роки і розповів Красовському як українські діти розповідали йому, що “люди жили б як у Франції, якби Україна не була окупована москалями”.

На що російський ведучий закликав “топити й спалювати” українських дітей, які підтримують таку ж думку.

“Прям топити треба було в Тисині, там, де “плине кача”. От прям топити тих дітей, сказав, що “москалі окупували”, і одразу прям кидаєш у річку з бурхливою течією”, – сказав він.