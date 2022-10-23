Про це глава МЗС написав у Twitter.
Кулеба зазначив, що уряди, які досі не заборонили RT, повинні переглянути уривок з відео.
“Це те, на чиєму боці ви стоїте, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ми віддамо цю людину під суд за це), яке не має нічого спільного зі свободою слова. Заборонити RT у всьому світі!” – написав він.
Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022
Письменник Сєрґєй Лук’яненко розповідав про свою поїздку в Україну у 1980-ті роки і розповів Красовському як українські діти розповідали йому, що “люди жили б як у Франції, якби Україна не була окупована москалями”.
На що російський ведучий закликав “топити й спалювати” українських дітей, які підтримують таку ж думку.
“Прям топити треба було в Тисині, там, де “плине кача”. От прям топити тих дітей, сказав, що “москалі окупували”, і одразу прям кидаєш у річку з бурхливою течією”, – сказав він.
- Міністерка закордонних справ Мелані Жолі 17 жовтня оголосила, що Канада запроваджує подальші санкції у зв’язку з невиправданим вторгненням РФ та спробою анексії української території. Вона зазначила, що ті, хто причетний до виправдання російських порушень прав людини, повинні бути притягнуті до відповідальності.
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- Платформа YouTube заблокувала ресурси РФ, які використовувалися для пропаганди на теренах України. До переліку потрапили державні телеканали РФ.
- В Україні оприлюднили перелік проросійських телеграм-каналів, які поширюють пропаганду, та якими насправді керує РФ.
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