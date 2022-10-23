В етері російського пропагандистського RT Антон Красовський під час розмови з письменником Сергієм Лук'яненком заявив, що українських дітей "потрібно топити в річці або спалювати живцем", якщо вони вважають, що територія України окупована РФ. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зреагував на відео з пропагандистом та закликав усі країни заборонити мовлення каналу.

Про це глава МЗС написав у Twitter.

Кулеба зазначив, що уряди, які досі не заборонили RT, повинні переглянути уривок з відео.

“Це те, на чиєму боці ви стоїте, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ми віддамо цю людину під суд за це), яке не має нічого спільного зі свободою слова. Заборонити RT у всьому світі!” – написав він.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022

Письменник Сєрґєй Лук’яненко розповідав про свою поїздку в Україну у 1980-ті роки і розповів Красовському як українські діти розповідали йому, що “люди жили б як у Франції, якби Україна не була окупована москалями”.

На що російський ведучий закликав “топити й спалювати” українських дітей, які підтримують таку ж думку.