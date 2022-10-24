Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Він запросив делегатів Міжнародного агентства з атомної енергії до України для спростування заяви Кремля про нібито розробку "брудної бомби".

Про це повідомив Кулеба у Twitter.

“Я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки “брудної бомби”, — підкреслив Дмитро Кулеба.

За його словами, Гроссі погодився на пропозицію. Міністр додав, що Україні нічого приховувати, і наша країна залишається прозорою, на відміну від Росії.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив міністру оборони Франції Себастьяну Лекорню, що в Україні начебто готують провокації з застосуванням так званої “брудної бомби”. У відповідь міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що РФ нині на високому міжнародному рівні надала офіційну ілюстрацію для прислів’я “на злодії шапка горить”.

Сьогодні Резніков додав, що обговорив заяви РФ про “брудну бомбу” з іноземними союзниками. Серед них колеги з Франції, Туреччини та Великої Британії.