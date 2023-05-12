Киянин виявив на своєму городі крилату ракету Х-55, яка впала на земельну ділянку та не розірвалася.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Сапери ДСНС на городі у киянина вилучили крилату ракету Х-55. Її чоловік помітив, коли навідався до свого господарства. Небезпечний предмет знищили у спеціально відведеному місці.

Зазначимо, що вчора, 11 травня, у Голосіївському районі Києва чоловік натрапив у своєму городі на мінометні снаряди часів Другої світової війни.

Подія сталася в Голосіївському районі, де чоловік натрапив у своєму городі на три предмети, ззовні схожі на бойові снаряди.

Прибувши за адресою, охоронці порядку огородили місце події та повідомили вибухотехніків ДСНС. Вибухотехніки підтвердили, що це – мінометні снаряди часів Другої світової війни. Обстеживши територію, фахівці виявили ще 12 таких мін.

Сапери вилучили знахідки та знищили їх на підривному майданчику.

У патрульній поліції наголосили, що є ще багато небезпечного з минулого сторіччя, яке роками лежить у нашій землі. До цього додаються сучасні смертоносні знаряддя, які використовують проти українців російські загарбники.

Тому у поліції нагадали, що якщо ви виявили небезпечний предмет:

У жодному разі не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим;

Не переміщуйте вибухонебезпечні предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати у землю, кидати у водойми тощо;

Відійдіть від підозрілого предмета якомога далі;

Позначте місце знахідки;

Негайно повідомте про небезпечну знахідку підрозділи ДСНС – 101 або поліції – 102;

Дочекайтеся приїзду фахівців зі знешкодження вибухонебезпечних предметів і вкажіть місце розташування підозрілої знахідки.

Нагадаємо, що близько 174 тисячі кв. км території України можуть потребувати розмінування, оскільки там відбувалися інтенсивні бойові дії. Ці майже 30% необхідно розчистити від вибухонебезпечних предметів, залишених російськими окупаційними військами.