Сьогодні, 22 грудня, столиця отримала партію гуманітарної допомоги від Данії до якої входять 9 потужних генераторів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Так співпало, що саме в цей день (день енергетика – ред.) Київ прийняв чергову партію гуманітарної допомоги від наших партнерів – данців. 9 потужних генераторів прибули з Оденсе – міста побратима Києва. Кияни вдячні муніципалітету та мешканцям Оденсе за підтримку і важливу допомогу. А також дякую Посольству Королівства Данія, представникам “Оденсе Сіті Ротарі клаб” та “Ротарі Клуб Київ”, завдяки яким ця допомога вже надійшла до нашого міста”, – зазначив мер столиці.

А також додав, що один з генераторів встановлять у Київському геріатричному пансіонаті, де допомогу отримують самотні люди пенсійного віку, кияни з інвалідністю. Інші 8 генераторів фахівці “Київтеплоенерго” встановлять в котельнях, щоб забезпечити теплопостачання в оселі киян під час відключень електроенергії.

Зазначимо, що нещодавно за програмою міжнародної технічної допомоги USAID проєкт енергетичної безпеки надав КП “Київтеплоенерго” на безоплатній основі 4 екскаватори та понад 130 генераторів.

Віталій Кличко розповів, що дизельні генератори, надані USAID, передали на котельні, теплоелектроцентралі, станції теплопостачання, а також – для потреб диспетчеризації та зв’язку. Адже це ті об’єкти, які важливо забезпечити незалежними джерелами живлення. За допомогою генераторів вдасться зменшити перерви у постачанні тепла мешканцям Києва у випадку аварій та налагодити зв’язок між підрозділами “Київтеплоенерго” у разі тривалої відсутності електропостачання.

Також варто зауважити, що у Бучанському, Вишгородському, частині Обухівського й Фастівського районів Київської області ситуація з відновленням електропостачання покращується, також вживаються додаткові заходи для відновлення вимкнень електроенергії за графіком.

За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби, станом на зараз ситуація у громадах, де було відсутнє світло більше як 48 годин, поступово покращується. Він також зазначив, що комісія надала доручення “Укренерго” та “ДТЕК” якнайшвидше вийти на зрозумілі для мешканців Київщини графіки електропостачання та забезпечувати належний об’єм потужності й рівномірний її розподіл.