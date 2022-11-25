Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
“Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву. Ці пункти працюватимуть щодня”, – зазначив мер Києва.
Він також додав, що більшість зі столичних пунктів обігріву облаштовано в школах та інших установах соціальної сфери міста. Відтак, якщо у житловому будинку немає електропостачання понад добу, кожен охочий зможе прийти у пункт обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинено магазини та аптеки.
Також за словами Віталія Кличка, триває робота над тим, аби у кожному такому пункті працював інтернет.
Зазначимо, що внаслідок пошкодження цивільної інфраструктури через ракетні обстріли РФ у Києві розгортають “Пункти незламності”. Для захисту цивільного населення під час надзвичайних ситуацій по всій країні створюються “Пункти незламності”. Зокрема, у багатомільйонній столиці невдовзі буде введено близько пів тисячі таких об’єктів.
Інформацію про їхнє розташування можна дізнатися в районних військових адміністраціях, органах місцевого самоврядування або ж на сайті.
У КМВА розповіли, що залежно від умов, один “Пункт незламності” зможе одночасно приймати від 40 до 500 людей без обмежень щодо часу перебування. Усі такі об’єкти будуть забезпечені головними базовими послугами: електрикою, теплом, водою, мобільним зв’язком, інтернетом через “Старлінки”, першою медичною допомогою, кімнатами “матері та дитини”.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що для третини мешканців Києва вдалось відновити теплопостачання.
- У Києві з 28 листопада навчання у школах в офлайн- та в онлайн-режимах буде починатись о 9 годині та закінчуватися о 16.
- За даними КМДА, станом на ранок 25 листопада у Києві для 50% споживачів діють аварійні відімкнення електроенергії.