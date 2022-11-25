У Києві відкрили 400 пунктів обігріву, де можна буде зігрітися та підзарядити гаджети, вони працюватимуть щодня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву. Ці пункти працюватимуть щодня”, – зазначив мер Києва.

Він також додав, що більшість зі столичних пунктів обігріву облаштовано в школах та інших установах соціальної сфери міста. Відтак, якщо у житловому будинку немає електропостачання понад добу, кожен охочий зможе прийти у пункт обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинено магазини та аптеки.

Також за словами Віталія Кличка, триває робота над тим, аби у кожному такому пункті працював інтернет.

Зазначимо, що внаслідок пошкодження цивільної інфраструктури через ракетні обстріли РФ у Києві розгортають “Пункти незламності”. Для захисту цивільного населення під час надзвичайних ситуацій по всій країні створюються “Пункти незламності”. Зокрема, у багатомільйонній столиці невдовзі буде введено близько пів тисячі таких об’єктів.

Інформацію про їхнє розташування можна дізнатися в районних військових адміністраціях, органах місцевого самоврядування або ж на сайті.

У КМВА розповіли, що залежно від умов, один “Пункт незламності” зможе одночасно приймати від 40 до 500 людей без обмежень щодо часу перебування. Усі такі об’єкти будуть забезпечені головними базовими послугами: електрикою, теплом, водою, мобільним зв’язком, інтернетом через “Старлінки”, першою медичною допомогою, кімнатами “матері та дитини”.