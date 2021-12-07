Від сьогодні, 7 грудня, вісім областей України та місто Київ покинуть червону зону епідемічної небезпеки.

Що зміниться у зв’язку з цим, повідомляють #Букви.

Зокрема, червоний рівень епідемічної небезпеки скасовано на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва.

Жовта зона карантину: які обмеження діятимуть?

У межах жовтого рівня заборонено:

Відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;

Робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;

Проведення масових заходів;

Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

Робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);

Робота спортзалів, басейнів;

Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

Міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:

“жовтий” COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

“зелений” COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Які сертифікати вимагаються і для чого?

Для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б “жовтий” внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення.

Термін дії “жовтого” сертифіката – 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.

Важливо, що вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

“Жовтий” COVID-сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських закладів на червоному рівні епіднебезпеки.

Які ще обмеження діють у жовтій зоні?

Окрім того, чинними для будь-яких рівнів епіднебезпеки залишаються чинними такі норми:

забороняється робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% здобувачів освіти та співробітників;

забороняється перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу$

забороняється самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації.

Ці правила не скасовуються навіть за наявності COVID-документів.