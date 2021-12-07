Що зміниться у зв’язку з цим, повідомляють #Букви.
Зокрема, червоний рівень епідемічної небезпеки скасовано на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва.
Жовта зона карантину: які обмеження діятимуть?
У межах жовтого рівня заборонено:
- Відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;
- Робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;
- Проведення масових заходів;
- Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- Робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);
- Робота спортзалів, басейнів;
- Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);
- Міжобласні та міжнародні перевезення.
Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:
- “жовтий” COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
- “зелений” COVID-сертифікат (чинний 365 днів);
- Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
- іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).
- сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).
Які сертифікати вимагаються і для чого?
Для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б “жовтий” внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення.
Термін дії “жовтого” сертифіката – 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.
Важливо, що вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.
“Жовтий” COVID-сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських закладів на червоному рівні епіднебезпеки.
Які ще обмеження діють у жовтій зоні?
Окрім того, чинними для будь-яких рівнів епіднебезпеки залишаються чинними такі норми:
- забороняється робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% здобувачів освіти та співробітників;
- забороняється перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу$
- забороняється самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації.
Ці правила не скасовуються навіть за наявності COVID-документів.
- Днями Віктор Ляшко повідомив, що першу дозу вакцини вже отримали 40% українців. Водночас за його словами, понад 600 тисяч українців ще не отримали свою другу дозу, попри те, що час її введення вже настав.
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв тисячу гривень за щеплення проти коронавірусу. Відповідна програма буде запущена 19 грудня. Отримати гроші можна буде через застосунок “Дія”.
- Користувачі соцмереж активно обговорюють відеозвернення президента України Володимира Зеленського, який анонсував виплати щепленим українцям.
- У соборі УГКЦ в Києві відкрили пункт вакцинації. Щеплення можна буде зробити щодня з 10:00 до 17:00.
- В Україну доставили майже 3 млн безкоштовних доз COVID-вакцини Moderna. Зазначається, що постачання цієї партії вакцини відбулося у межах глобальної ініціативи COVAX.