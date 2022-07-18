Текст заяви оприлюднено на сайті зовнішньополітичного відомства Китаю.
Українська криза не тільки серйозно вплинула на Європу, але її негативні наслідки поширилися на весь світ. За словами міністра, усі сторони зустрічі міністрів закордонних справ G20, що відбулася нещодавно, глибоко стурбовані цим, і Китай висунув пропозиції щодо розв’язання питання продовольчої та енергетичної безпеки.
“Китай не є стороною української кризи, але ми не стояли осторонь, не кажучи вже про те, щоб підливати масла у вогонь, і завжди були твердими та наполегливими у заохоченні миру та переговорів”, – наголосив він.
Ван І зауважив, що уроки української кризи є глибокими й заслуговують на те, щоб усі сторони їх серйозно засвоїли. У довгостроковій перспективі всі сторони повинні обговорити створення збалансованої, ефективної та сталої європейської архітектури безпеки для досягнення тривалого миру та безпеки.
Своєю чергою, Петер Сійярто висловив думку, що КНР ніколи не був європейським суперником, але партнером, який відкриває можливості співпраці. Угорщина буде й надалі віддана розвитку взаємодії між ЄС та КНР на основі взаємної поваги, справедливості та взаємної вигоди.
- Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії (з 1997 по 2007 рік) Тоні Блер заявив, що війна в Україні показує, що домінування Заходу підходить до кінця, оскільки Китай підіймається до статусу наддержави у партнерстві з РФ в одній із найважливіших точок перелому за століття.
- За даними ЗМІ, Китай постачає Росії товари, які потрібні Кремлю для продовження повномасштабної війни проти України. Йдеться, зокрема, про мікрочіпи, оксид алюмінію та інші товари подвійного призначення. Такі дії КНР підривають зусилля Заходу щодо знесилення військової міці РФ.
- У міністерстві фінансів США опублікували перелік держав, які допомагають Росії та Білорусі обходити санкції, а також закликали посилити контроль над процесом.
- Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен нещодавно мав більш ніж п’ятигодинні переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І стосовно агресії РФ проти України. Під час цих перемовин Блінкен висловив занепокоєння з приводу зближення Пекіна з Москвою.