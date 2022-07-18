Міністр закордонних справ, член Держради КНР Ван І за підсумками телефонних переговорів з угорським колегою Петером Сійярто заявив: попри те, що Китай не залучений до війни в Україні, проте не збирається сидіти "склавши руки", спостерігаючи за ситуацією.

Текст заяви оприлюднено на сайті зовнішньополітичного відомства Китаю.

Українська криза не тільки серйозно вплинула на Європу, але її негативні наслідки поширилися на весь світ. За словами міністра, усі сторони зустрічі міністрів закордонних справ G20, що відбулася нещодавно, глибоко стурбовані цим, і Китай висунув пропозиції щодо розв’язання питання продовольчої та енергетичної безпеки.

“Китай не є стороною української кризи, але ми не стояли осторонь, не кажучи вже про те, щоб підливати масла у вогонь, і завжди були твердими та наполегливими у заохоченні миру та переговорів”, – наголосив він.

Ван І зауважив, що уроки української кризи є глибокими й заслуговують на те, щоб усі сторони їх серйозно засвоїли. У довгостроковій перспективі всі сторони повинні обговорити створення збалансованої, ефективної та сталої європейської архітектури безпеки для досягнення тривалого миру та безпеки.

Своєю чергою, Петер Сійярто висловив думку, що КНР ніколи не був європейським суперником, але партнером, який відкриває можливості співпраці. Угорщина буде й надалі віддана розвитку взаємодії між ЄС та КНР на основі взаємної поваги, справедливості та взаємної вигоди.