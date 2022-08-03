Китай заблокував імпорт низки продовольства з Тайваню у відповідь на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Країна уникнула застосування обмежень на одну з найважливіших у світі галузей — чіпи.

Про це повідомила міжнародна агенція Associated Press.

Китай заблокував імпорт цитрусових, риби, печива та інших продуктів. Вони складають невелику частину експорту до Китаю. Проте заборона завдає шкоди регіонам, які вважаються прихильниками тайванського президента Цай Інвень. Цього тижня країна заблокувала імпорт сотень інших харчових продуктів з Тайваню. Щодо термінів невідомо, бо на вебсайті митниці зазначено статус імпорт “призупинено”.

КНР уникнула переривання співробітництва щодо процесорних чіпів тайванського виробництва. Вони необхідні китайським заводам, які збирають світові смартфони та іншу електроніку.

У 2021 році двостороння торгівля зросла на 26% до 328,3 мільярда доларів. Тайвань заявляв, що продажі китайським заводам зросли на 24,4% до 104,3 мільярда доларів. Країна виробляє близько половини світових процесорів і має технології, з якими не може зрівнятися КНР.

“Глобальна економіка не може функціонувати без мікросхем, виготовлених або на Тайвані, або в Китаї”, — сказав у звіті Карл Б. Вайнберг з High-Frequency Economics.

Якби Китай запровадив обмеження проти чіпів, то це б сколихнуло б хитку світову економіку. Водночас воно завдало б шкоди КНР. Раніше Пекін користувався забороною на імпорт бананів, вина, вугілля та інших товарів як важіль у суперечках з Австралією, Філіппінами та іншими урядами.

Азійські фондові ринки виросли після того, як побачили, що не було негайних ознак військових дій Китаю. Утім потенційний збій постачання викликає занепокоєння з приводу ослаблення глобального економічного зростання. Постачанням можуть завадити шкоди чотириденні військові навчання з артилерійським обстрілом у водах навколо Тайваню.

За даними уряду острова, останні тридцять років тайванські компанії інвестували в материкову частину майже 200 мільярдів доларів. Деяких підприємців та інженерів найняли китайські виробники схем, які хочуть наздогнати Тайвань, інші ж мігрували на материк. Станом на 2020 рік 158 000 тайванців проживають на материку.

Зазначимо, що тайванський виробник Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. та інші виготовляють найсучасніші процесори. Їх використовують для смартфонів, планшетних комп’ютерів, медичних пристроїв та іншої техніки.

Пекін не може підтримувати найновіші ґаджети. Проте країна інвестувала мільярди доларів у розвиток власної промисловості, яка постачає недорогі чіпи для автомобілів і побутової техніки. Чіпи є найбільшим імпортом Китаю з обсягом понад 400 мільярдів доларів на рік. Обсяги випереджають сиру нафту. Водночас виробничі потужності намагається розширити США.

КНР є найбільшим торговельним партнером Тайваню. Пекін намагався використати доступ до своїх ринків, щоб підірвати лідерів Тайваню, яких країна звинувачує у прагненні до незалежності. Раніше комуністична партія використовувала військові дії, щоб підірвати економіку острова. У 1996 році материк намагався відштовхнути виборців від тодішнього президента Лі Тенг Хуея, випустивши ракети по судноплавних шляхах. Щоправда, тоді він переміг на виборах, набравши 54% голосів.