російсько-українська війна

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«Китай підтримуватиме захист суверенітету Казахстану» – Сі Цзіньпін на зустрічі з Токаєвим

Голова КНР Сі Цзіньпін під час першої за два з половиною роки закордонної поїздки відвідав Казахстан. Під час зустрічі з президентом країни Касим-Жомартом Токаєвим 14 вересня, китайський лідер "високо оцінив" рівень двосторонніх відносин.

Четвер, 15 вересня 2022, 00:54
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Про це повідомляє DW.

Цзіньпін заявив, що підтримує позицію Казахстану з регіональних та міжнародних питань та запевнив, що уряд Китаю приділяє велику увагу відносинам з Казахстаном.

“Як би не змінювалася міжнародна кон’юнктура, ми й надалі рішучого підтримуватимемо Казахстан у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності… Категорично виступатимемо проти втручання будь-яких сил у внутрішні справи Вашої країни”, – наголосив глави КНР прес-служба.

Своєю чергою, Токаєв назвав візит голови КНР “вкрай важливим” і зазначив, що заявлене у вересні 2019 року в Пекіні “всебічне стратегічне партнерство вийшло на задану траєкторію”.

На зустрічі двох делегацій також обговорювалися зокрема перспективи розширення співробітництва в транспортно-логістичній та агропромисловій сферах, а також питання використання транскордонних водних ресурсів. За підсумками переговорів лідери підписали Спільну заяву з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Республікою Казахстан та Китаєм.

Після переговорів у Нур-Султані Цзіньпін вирушить до Узбекистану. Вже 15 та 16 вересня він візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Самарканді. У її межах заплановано, зокрема, зустріч китайського лідера з президентом РФ Путіним. У саміті також братимуть участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, президент Ірану Ебрахім Раїсі та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Теги: Китай, Токаєв, Цзіньпін, Казахстан

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