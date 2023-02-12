Глава внутрішньої розвідки Німеччини Томас Халденванг побоюється, що Китай розширює свою шпигунську діяльність проти Берліна.

Про це повідомляє Reuters.

Халденванг зауважив, що Пекін все більше зосереджується на політичному шпигунстві.

Китай розвиває широкомасштабну шпигунську діяльність. Ми повинні бути готові до того, що в найближчі роки вплив посилиться”, – заявив керівник агентства Verfassungsschutz.

Він попередив, що економічна залежність від Китаю може бути використана для політичного впливу. За його словами, Китай дотримується довгострокової стратегії для досягнення своїх цілей.

Політичне керівництво вже використовує свою економічну силу, яка також є результатом інтенсивних відносин з німецькою та європейською економікою, для реалізації політичних цілей”.

Уряд Німеччини переглядає свої економічні відносини з авторитарними країнами після того, як повномасштабна війна РФ проти України виявила вразливість багаторічної енергетичної залежності Берліна від Росії.

У стратегічному документі, з яким ознайомилося агенство Reuters, Міністерство економіки рекомендувало ввести суворіші вимоги до компаній, які працюють з Китаєм.

Зауважимо, що розвідувальне співтовариство США пов’язало збитий 4 лютого китайський аеростат з масштабною програмою стеження, яку проводить КНР. Такі кулі вже багато років збирають інформацію про військові об’єкти в різних країнах і регіонах, які становлять для КНР стратегічний інтерес.

10 лютого американські військові збили “невідомий летючий об’єкт” за наказом Президента Джо Байдена. Об’єкт становив загрозу цивільній авіації.