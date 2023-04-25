Про це посол повідомив в інтерв’ю The Paper.

Фу Цун вважає, що країни ЄС занепокоєні російським вторгненням до України, тому на тлі цього розглядають ті чи інші питання. На думку дипломата, Євросоюз оцінює китайсько-європейські зв’язки через призму “українського питання”, використовуючи його як “фонову дошку”.

Він підкреслив, що відносини Китаю з європейськими країнами є “багатогранними, а не односторонніми”. За його словами, сторона ЄС не повинна розглядати співпрацю з Пекіном через призму України.

Посол повторив позицію лідера Китаю Сі Цзіньпіна щодо того, що Китай не є творцем чи стороною так званої “кризи в Україні”.

Крім того, Фу Цун заявив, що Китай “також є жертвою” цієї так званої “кризи”. Він додав, що звинувачувати Китай в українській так званій “кризі абсолютно безпідставно”.

Також він в інтерв’ю додав, що “китайсько-російська співпраця є “необмеженою”, те ж саме стосується Китаю та Європи”.