Про це посол повідомив в інтерв’ю The Paper.
Фу Цун вважає, що країни ЄС занепокоєні російським вторгненням до України, тому на тлі цього розглядають ті чи інші питання. На думку дипломата, Євросоюз оцінює китайсько-європейські зв’язки через призму “українського питання”, використовуючи його як “фонову дошку”.
Він підкреслив, що відносини Китаю з європейськими країнами є “багатогранними, а не односторонніми”. За його словами, сторона ЄС не повинна розглядати співпрацю з Пекіном через призму України.
Посол повторив позицію лідера Китаю Сі Цзіньпіна щодо того, що Китай не є творцем чи стороною так званої “кризи в Україні”.
Крім того, Фу Цун заявив, що Китай “також є жертвою” цієї так званої “кризи”. Він додав, що звинувачувати Китай в українській так званій “кризі абсолютно безпідставно”.
Також він в інтерв’ю додав, що “китайсько-російська співпраця є “необмеженою”, те ж саме стосується Китаю та Європи”.
- Президент Чехії та ексгенерал НАТО Петр Павел зазначив, що Китаю вигідна російсько-українська війна. За його словами, не можна вірити у те, що КНР прагне стати посередником між Україною та РФ.
- Посольство Китаю у Франції видалило допис зі скандальним інтерв’ю свого посла Лу Шайє, який поставив під сумнів суверенітет колишніх країн СРСР і заявив, що Крим завжди “був російським”. У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що їхня країна поважає статус незалежних держав, які виникли після розпаду Радянського Союзу.
- Китайський уряд перешкоджає зусиллям щодо визначення походження COVID-19. Розслідувачі NYT заявили, що китайську цензуру орієнтовано на міжнародні журнали та наукові бази даних, що підриває у такий спосіб основи спільних наукових знань.