Посольство Китаю у Франції видалило допис зі скандальним інтерв'ю свого посла Лу Шайє, який поставив під сумнів суверенітет колишніх країн СРСР і заявив, що Крим завжди "був російським".

Про це повідомило Bloomberg.

Спершу посольство опублікувало повну стенограму зауважень посла Лу Шайє двома мовами: китайською та французькою. Проте невдовзі її сховали, а посилання вказувало, що вміст “видалено автором”. Інтерв’ю відсутнє на офіційному сайті посольства.

Мао Нін, офіційна представниця міністерства закордонних справ Китаю, заявила, що її зауваження відображають офіційну позицію уряду Китаю.

“Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність усіх країн та підтримує цілі та принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй”, – заявила вона у відповідь на питання, чи відповідає позиція посла офіційної позиції Китаю.

Довідка. Посол Китаю у Франції Лу Шайє в етері французького телеканалу La Chaîne Info назвав окупований Крим “історично російським”. Також він заявив, що незалежні держави, які утворилися після розпаду Радянського Союзу, нібито “не мають юридично закріпленого статусу у світі”.