Про це повідомило Bloomberg.
Спершу посольство опублікувало повну стенограму зауважень посла Лу Шайє двома мовами: китайською та французькою. Проте невдовзі її сховали, а посилання вказувало, що вміст “видалено автором”. Інтерв’ю відсутнє на офіційному сайті посольства.
Мао Нін, офіційна представниця міністерства закордонних справ Китаю, заявила, що її зауваження відображають офіційну позицію уряду Китаю.
“Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність усіх країн та підтримує цілі та принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй”, – заявила вона у відповідь на питання, чи відповідає позиція посла офіційної позиції Китаю.
Довідка. Посол Китаю у Франції Лу Шайє в етері французького телеканалу La Chaîne Info назвав окупований Крим “історично російським”. Також він заявив, що незалежні держави, які утворилися після розпаду Радянського Союзу, нібито “не мають юридично закріпленого статусу у світі”.
- Франція спільно з Україною та Естонією, Латвією та Литвою висловили занепокоєння після коментарів посла Китаю в Парижі, яким він поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських країн.
- Китайський посол у Франції заявив, що колишні радянські республіки нібито не мають статусу в міжнародному праві. Через цю заяву у Парижі висловили стурбованість та попросили Пекін пояснити, чи відображають ці зауваження його позицію.
- Міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю, щоб отримати роз’яснення щодо заяви китайського дипломата у Франції про те, що пострадянські країни “не мають чинного статусу в міжнародному праві”.
- У Чехії здивовані та занепокоєні заявою посла Китаю у Франції стосовно суверенітету країн, які колись входили до складу СРСР.