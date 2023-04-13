Про це сповіщає Bloomberg.

За словами директора Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Шена Хунбіна, Китай надав усі матеріали, які вдалося зібрати щодо походження COVID-19. Уся інформація була зафіксована під час спільного дослідження з експертами, організованого ВООЗ у 2020 році та на початку 2021 року.

“Нещодавні твердження певних офіційних осіб ВООЗ, які відкинули результати спільної місії, були грубою неповагою до вчених усього світу, котрі брали участь у роботі, спрямованій на встановлення початкового походження вірусу”, – наголосив він.

Як пояснили у виданні, основою конфлікту між офіційними особами ВООЗ та Китаю стали нові дані про зразки вірусу, зібрані три роки тому на ринку в Ухані. Вони були завантажені до глобальної бази даних GISAID китайськими дослідниками на початку цього року.

Група міжнародних вчених ознайомилася з цими даними минулого місяця. За їхнім попереднім незалежним аналізом, стало відомо про наявність вірусу разом з генетичним матеріалом кількох тварин, зокрема, єнотоподібних собак. Це стало найбільш переконливим доказом теорії, згідно з якою, вірус міг передатися від тварин до людей на ринку.

Водночас китайські дослідники на чолі з колишнім директором Центру контролю та профілактики захворювань Китаю Джорджем Гао Фу запевняють, що подібне дослідження зразків містить недостатньо переконливої інформації було, щоб зробити висновок, спалах COVID-19 розпочався саме там через переходу вірусу від тварин до людей.

Крім того, додається, що китайські посадовці підтвердили цей висновок, заявивши, що дослідження не принесло достатніх доказів того, що вірус походить від єнотоподібних собак і перейшов до людей на ринку в Ухані.

Нагадаємо, що представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія ван Керкхове закликала Китай оприлюднити всі дані, пов’язані з походженням пандемії COVID-19.