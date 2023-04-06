Відповідне звернення експертка опублікувала у Science.

6 квітня Керкхове зазначила, що китайські вчені не повідомляють даних про вірусні проби з ринку в місті Ухань, на якому, ймовірно, виник спалах захворювання.

Вона наголосила, що минулого місяця організація дізналася, що вчені з Китаю володіють даними про зразки вірусу з Уханя, які були зібрані в січні 2020 року, якими слід було поділитися негайно, а не через 3 роки, з глобальною дослідницькою спільнотою. Ця інформація, зазначила експерт ВООЗ, свідчить про важливу роль уханьського ринку у поширенні вірусу на початковому етапі. Водночас ВООЗ, як і раніше, не має результатів аналізу крові працівників цього ринку та інформації про те, з яких ферм надійшли на ринок тварини, які там продавалися.

“Кожна нова частина даних потенційно може наблизити світ до зупинки іншої пандемії — можливо, гіршої — у майбутньому. Відсутність обміну інформацією лише посилює політизацію визначення походження та зберігає життєздатність усіх гіпотез, – пояснила Марія ван Керкхове.

ВООЗ продовжує закликати Китай і всі країни негайно ділитися будь-якими даними про походження SARS-CoV-2. За словами експертки ВООЗ, світ має відійти від політики звинувачень і натомість використовувати всі дипломатичні та наукові підходи, щоб світова наукова спільнота могла робити те, що вона вміє найкраще — співпрацювати, зосереджуватися на цій кризі охорони здоров’я та знаходити засновані на доказах рішення для перешкоди майбутні пандемії.

“Китай має негайно повідомити релевантні дані. Чим більше минає часу, тим важче буде вченим провести дослідження, які дозволять запобігти новим спалахам. Час спливає”, – попередила ван Керкхове.

На початку березня директор американського ФБР Крістофер Рей зробив заяву, яка знову пожвавила в США дискусії про можливість виникнення пандемії внаслідок витоку вірусу з лабораторії.

Так, згідно із секретним звітом розвідки, нещодавно наданим Білому дому та ключовим членам Конгресу, міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія Covid, швидше за все, виникла внаслідок витоку з лабораторії.

Згодом президент США Джо Байден підписав закон “щодо походження COVID-19”. Цим передбачається розсекречення інформації про те, звідки з’явився вірус. Зокрема, йдеться про можливу причетність до пандемії інституту вірусології в Ухані.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я зазначили, що можна буде оголосити про закінчення пандемії коронавірусу COVID-19 вже у 2023 році.