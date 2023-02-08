Про це повідомило The Washington Post.

Протягом кількох років аеростат працював частково за межами провінції Хайнань біля південного узбережжя Китаю. “Куля” збирала інформацію щодо військових об’єктів в країнах і районах, які становлять стратегічний інтерес для Китаю. Серед них є Японія, Індія, В’єтнам, Тайвань і Філіппіни.

“Те, що зробили китайці — це взяти неймовірно стару технологію і, по суті, поєднати її із сучасними засобами зв’язку та спостереження… Це величезні зусилля”, — сказав один зі співрозмовників видання.

Японські чиновники нагадали, що у 2020 році люди почали пускати чутку, що бачили НЛО, оскільки над країною було помічено повітряну сферу. Нині стає зрозуміло, що це була китайська куля-шпигун.

За даними розвідки США, Пекін використовує кулі у верхніх шарах атмосфери приблизно у 20 км над Землею, де не літають комерційні літаки.

Аналітики не знають скільки Китай має зондів. Проте з 2018 року Пекін провів “десятки” місій з повітряними кулями.