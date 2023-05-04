4 травня у Китаї заявили про необхідність "високої пильності" на тлі "розширення НАТО на схід" після повідомлення ЗМІ про те, що альянс планує відкрити офіс у Японії для сприяння консультаціям із союзниками в регіоні.

Про це інформує Reuters.

НАТО планує відкрити у Токіо свій перший в Азії комунікаційний офіс, аби сприяти переговорам з такими партнерами, як Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія, з огляду на геополітичні виклики з боку Китаю та Росії, – зазначили у Nikkei Asia з посиланням на офіційних осіб НАТО.

Своєю чергою, речник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявив, що Азія є “багатообіцяючою землею для співпраці та розвитку і не повинна бути ареною для геополітичних боїв”.

“Постійне розширення НАТО на схід в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, втручання в регіональні справи, спроби знищити регіональний мир і стабільність та поштовх до блокової конфронтації вимагають від країн регіону підвищеної пильності”, – наголосив Мао.

Відповідаючи на запитання про дані Nikkei Asia, речниця НАТО Оана Лунгеску зауважила, що альянс не буде вдаватися в подробиці обговорень союзників НАТО.

“НАТО має офіси та домовленості про зв’язок із низкою міжнародних організацій і країн-партнерів, і союзники регулярно оцінюють ці домовленості, щоб переконатися, що вони найкраще відповідають потребам як НАТО, так і наших партнерів”.

Вона лише додала, що НАТО має тісне партнерство з Японією, яке продовжує розвиватися.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс бачить деякі ознаки того, що Росія, ймовірно, попросила Китай надати збройну допомогу, аби посилити повномасштабну війну проти України.